Украина столкнулась с проблемой в производстве натовских боеприпасов, — "Украинская бронетехника"

Отдельные бюрократические процессы мешают развитию производства вооружения в Украине

В Украине тормозится запуск производства боеприпасов калибров натовских. Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас считает причиной этого чрезмерную бюрократию в Минобороны.

Такое мнение он озвучил в программе "Военные итоги дня", сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники". По словам Бельбаса, процессы контрактирования артиллерийских боеприпасов, отвечающие стандартам НАТО, достаточно медленные и дряблые в Украине.

"К сожалению, та созданная там бюрократическая система не позволяет развиваться производству непрерывно… Масштабирование производств и долгосрочные контракты, увеличение объемов производства — это не просто прихоть производителей, это то, что необходимо для нас, потому что мы видим, что на фронте не хватает оружия", — заявил Бельбас.

Он считает, что долгосрочные контракты и их финансирование — именно те инструменты, которые позволяют частным производителям без инвестиций со стороны государства открывать новые производственные площадки, увеличивать объемы производства и разрабатывать новые образцы оружия.

Для "Украинской бронетехники", добавил Бельбас, главной задачей на 2025 год как раз и является освоение производства артиллерийских выстрелов натовских калибров.

Напомним, ООО "Украинская бронетехника" заключила соглашение с одним из крупнейших оборонных холдингов Европы — Czechoslovak Group (CSG) о совместном производстве артиллерийских боеприпасов натовских калибров. Уже в 2025 году запланировано производство 100 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 155 мм.