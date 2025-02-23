Що таке "4.5.0.", "зеленка" та "двухсоті": як військовий сленг став частиною нашої мови

Військовий сленг у повсякденні: слова, які змінила війна.

Війна суттєво вплинула на мову українців, зокрема й на повсякденний словниковий запас. Багато військових термінів і сленгових виразів, які раніше були зрозумілі лише військовим, стали звичними і в цивільному житті.

Сьогодні мало хто перепитує, що означає "Сушка" — так військові називають винищувачі Су-27, Су-30, Су-57, які виконують завдання в небі. Не менш поширеним терміном стала "Арта" — скорочена назва артилерії, яка відіграє ключову роль у боях.

Лінія фронту в розмовах військових та цивільних часто фігурує як "Нулі" — перша лінія розмежування, де завжди найгарячіше. Звідти до тилу можуть доправляти "двохсотих" (загиблих) і "трьохсотих" (поранених), терміни, що, на жаль, стали частиною щоденних зведень.

Цікава фраза, яка увійшла в ужиток навіть серед цивільних, — "4.5.0.", що означає "все спокійно". Чому саме такі цифри? Це загадка, але військові використовують саме їх.

На фронті активно застосовують "птички" — безпілотники, що виконують розвідку або завдають ударів. А рухатися через "зеленку" (зарості, лісиста місцевість) нерідко доводиться в умовах підвищеної небезпеки.

Українці також запам’ятали слово "передок" — так військові називають передову. Там особливо цінують "ніштяки" — смаколики від волонтерів, що піднімають бойовий дух. А ось без "броника" (бронежилета) на передовій нікуди.

Цей сленг став частиною нашої реальності, показуючи, як тісно війна переплелася з життям українців.

Раніше "Телеграф" писав про шість найцікавіших слів, які виникли в Україні під час війни.