"Приліт", "мопед", "орк" та багато інших. Які українські слова змінили значення через війну

Тепер "приліт" — не про аеропорт, а "розтяжка" — не про тренування

Україна вже три роки живе в умовах жорстокої війни, яку веде проти нас Росія. Це наклало відбиток на всі сфери життя, зокрема змін зазнав наш лексикон. З'явилися нові слова, а ті, що давно відомі, набули нових значень.

"Телеграф" зібрав слова, які під час війни отримали новий сенс. Ми можемо навіть не задумуватися, що до війни ми використовували їх у зовсім іншому значенні.

Наприклад "тривога" зараз має чіткий сенс — небезпека з повітря, Росія може завдати удару. До 24 лютого 2022 року це слово асоціювалося з тривожним станом психіки, відчуттям.

"Приліт" — раніше це для нас було про подорожі та літаки. Зараз "приліт" це страшне слово, що означає, що ворог влучив кудись ракетою чи авіабомбою.

"Град", "смерч" — назви природних явищ, які зараз також отримали новий сенс. Тепер ці слова частіше використовують у сенсі озброєння.

"Розтяжка" — в мирному житті вправи для розтягнення м'язів. Під час війни — тоненький малопомітний дріт, при зачіпанні якого буде активований вибуховий пристрій.

"Бавовна" — почувши це слово зараз українці думають не про тканину чи рослину, які воно означає. Тепер "бавовна" — це вибух, який стався у Росії.

"Мопед" для українців зараз означає перш за все не двоколісний транспорт, а російські безпілотники, якими росіяни б'ють по Україні. Почувши "на нулі" ми одразу розуміємо, що йдеться про передову, а не про цифру.

Слово "орк" також набуло під час війни нового значення. Тепер це не міфічна кремезна істота, а реальні росіяни, які прийшли на нашу землю вбивати, ґвалтувати та красти.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки пішло слово "паляниця". На початку війни воно стало справжнім паролем українців, адже росіяни нездатні вимовити його правильно.