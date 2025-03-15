В американської моди українське коріння: найзухваліший дизайнер сучасності походить з родини емігрантів

Син емігранта з Чернівецької області перетворив свій талант і культурну спадщину на модну імперію

Це ім'я стало одним з найгучніших у світовій моді та символом американського дизайну та стилю. Проте мало хто знає, що за цим всесвітньо відомим брендом стоїть історія родини українських емігрантів.

Батько знаменитого дизайнера, походив із буковинського села Баяни Чернівецької області. А народилася в США в сім'ї мігрантів з Галичини й Буковини. Мова піде про славнозвісного Кельвіна Кляйна.

Освіта та рання кар'єра

Кельвін здобув освіту в Нью-Йоркській школі мистецтв і дизайну та Технологічному інституті моди. У 1962 році він закінчив інститут і одружився з Джейн Сентер. Після цього він працював підмайстром у Дена Мільштейна, створюючи копії європейських дизайнів, що було типовим для американської модної сцени того часу. Однак Кляйн мріяв створити щось нове і оригінальне.

У 1968 році, у віці 26 років, він разом із другом дитинства Баррі Шварцем заснував компанію Calvin Klein Ltd., яка спочатку спеціалізувалася на чоловічому верхньому одязі. Перший великий успіх прийшов, коли покупець універмагу Bonwit Teller випадково натрапив на майстерню Кляйна і замовив товар на 50 тисяч доларів.

Успіх та інновації

Кельвін Кляйн швидко здобув популярність завдяки своїм новаторським підходам у моді. Він став піонером стилю унісекс та першим дизайнером, який почав продавати джинси як предмет розкоші. Його роботи відзначалися мінімалізмом та провокативністю, що зробило бренд Calvin Klein впізнаваним у всьому світі. Наприклад, він першим представив жіночий варіант "боксерів" на широкій гумці, що раніше були доступні лише чоловікам. Крім того, Кельвін став першим дизайнером, який ввів чоловічих моделей для реклами джинсів та спідньої білизни.

Його рекламні кампанії стали революційними для індустрії моди, привертаючи увагу широкої аудиторії та викликаючи суперечки через їх провокаційний характер. Особливо запам'яталася реклама з Брук Шілдс у 1980 році, де вона заявляла: "Хочеш знати, що між мною та моїми джинсами? Нічого". Це викликало обурення через вік моделі (15 років) і було сприйнято як спроба експлуатації.

Вплив на моду та спадщина

Кельвін Кляйн став символом американської моди, його стиль "casual chic" підняв американську моду на один рівень із паризькою. Бренд асоціюється з легкістю і сучасністю, а також з емоційною глибиною в рекламі. Сьогодні ім'я Кельвіна Кляйна стало синонімом успіху в модній індустрії.

Історія Кельвіна Кляйна — це не лише розповідь про успішного дизайнера, а й приклад того, як українське коріння вплинуло на формування одного з найвідоміших брендів сучасності. Його життя та кар'єра надихають нові покоління дизайнерів і підприємців по всьому світу.

Раніше "Телеграф" розповідав про найуспішніший бізнес в Україні XVII-XIX ст. Ви здивуєтеся, але мова піде про чумаків.