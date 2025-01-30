Батько психоаналізу мав українське коріння: шокуюча правда про походження Зигмунда Фройда

Батьки Фройда походять з історичних земель Галичини

Зигмунд Фройд, відомий засновник психоаналізу, має українське коріння, про яке мало хто знає. Його батьки, Якоб Фрейд та Амалія Натансон, походять з Галичини, що на території сучасної України. Це відкриття стало результатом досліджень, проведених студентами Міжнародного Соломонового університету, які виявили, що родина Фройдів жила в Україні ще з 18 століття.

Нові дослідження виявили, що рід Фройдів жив на території сучасної України ще з початку XVIII століття, а його батько народився на Івано-Франківщині.Ось кілька цікавих фактів про його родину та зв'язки з українською культурою.

Біографічні дані

Зигмунд Фройд народився 6 травня 1856 року у місті Фрайберг (тепер Пршибор, Чехія). Його батько, Якоб Фрейд, народився у Тисмениці (Івано-Франківська область) у 1815 році; він провів там перші 25 років свого життя. А мати Фройда, Амалія Натансон, походить з Бродів на Львівщині. Обидва батьки були євреями й переїхали до Відня, де Зигмунд зростав і здобував освіту.

Родинне дерево

Дослідження показують, що рід Фройдів має глибоке коріння в Україні. Наприклад, дід Зигмунда, Соломон Фрейд, переїхав до Тисмениці для здобуття освіти і залишився там назавжди. Сім'я Фройдів оселилася в Бучачі на Тернопільщині ще в 1710 році. Це свідчить про те, що українська історія та культура мали значний вплив на формування особистості одного з найвідоміших психоаналітиків світу.

Прізвище "Фройд" походить від жіночого імені Freide, яке належало прабабусі Зигмунда. Як бачимо, що прізвища в євреїв почали з'являтися лише після запровадження обов'язкових прізвищ в Австрійській імперії.

Попри своє українське походження, Фройд часто дистанціювався від нього через стереотипи про східноєвропейських євреїв як відсталих. Це могло вплинути на його професійні зв'язки з Україною.

Відкриття українського коріння Зигмунда Фройда є важливим для розуміння його особистості та внеску у світову психологію. Сьогодні дослідники продовжують вивчати зв'язок Фройда з Україною, намагаючись знайти його живих родичів або нащадків у Одесі чи інших містах.

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