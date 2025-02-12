Зять Трампа має українське коріння: історик зробив приголомшливе відкриття щодо Джареда Кушнера

З міста Підгайці на Тернопільщині його родина емігрувала до США у 20-х роках XX століття

Прадід Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, народився у місті Підгайці, що на Тернопільщині. Про це розповів історик, краєзнавець та колишній міський голова Підгайців Степан Колодницький.

За словами Колодницького, предки Кушнера емігрували з України до Нью-Йорка у 20-х роках минулого століття. Він також є упорядником видання "Підгайці та Підгаєччина", де зібрана історична інформація про цей край.

Колодницький показав туристичний путівник "Шляхами штетлів. Мандрівки забутим континентом", який містить інформацію про давні єврейські міста, зокрема Підгайці. Документи свідчать, що у Підгайцях тривалий час мешкала родина Штадтмауерів, з якої походить прадід Джареда Кушнера по материнській лінії. На початку XX століття єврейське населення у Підгайцях становило 53 відсотки, згодом більшість емігрувала до Ізраїлю, США та інших країн, серед них — і предки Джареда Кушнера.

Підгайці: історична довідка

Підгайці — місто з багатою історією, де колись проживали представники різних національностей. Єврейська громада з'явилася тут приблизно в XVI столітті, і до початку XX століття євреї складали значну частину населення міста. У 1939 році з 6000 мешканців 3200 були євреями. Євреї займалися переважно торгівлею, орендою та ремеслами. У місті діяли синагоги та інші єврейські інституції.

Під час Другої світової війни єврейське населення Підгайців зазнало великих втрат. Більшість євреїв було знищено в гетто та таборах смерті. Після війни єврейська громада у Підгайцях практично перестала існувати. Сьогодні про колишню єврейську громаду нагадують лише синагога та єврейський цвинтар.

Колодницький також розповів про єврейське гетто, яке існувало у Підгайцях під час Другої світової війни. На місцевому єврейському цвинтарі збереглося близько 1,5 тисячі мацев, понад 50 з яких датуються XVII століттям. У 2011 році єврейська наукова експедиція виявила найдавнішу мацеву з 1596 року. На запитання, чи є могила Штадтмауера на цвинтарі, історик відповів, що її немає, оскільки багато могил були знищені.

Трохи про Джареда Кушнера

Джаред Корі Кушнер — чоловік Іванки Трамп, доньки Дональда Трампа, фінансист, підприємець та колишній старший радник Дональда Трампа. У 2009 році Іванка вийшла заміж за Кушнера, перед цим вона перейшла в юдаїзм. У пари троє дітей.

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