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Авіаційний парашут має українське коріння: ким був полтавець, який навчив пілотів безпечно падати

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Гліб Котельников винайшов парашут
Гліб Котельников винайшов парашут. Фото Колаж "Телеграф"

Трагічна загибель українського авіатора спонукала його створити революційний рятувальний пристрій, який змінив майбутнє авіації

30 січня 1872 року в Полтаві в родині викладача математики та механіки, Гліб Котельников, майбутній винахідник першого у світі авіаційного ранцевого парашута, народився. Його батьки, Євген та Катерина Котельникови, були освіченими людьми, які виховували сина в атмосфері мистецтв і науки.

Гліб з дитинства проявляв інтерес до техніки, музики та театру, що сформувало його різнобічні таланти. Він закінчив полтавську першу чоловічу гімназію, а пізніше — Київське військове училище. Після служби в армії повернувся до Полтави й працював акцизним чиновником. Водночас він активно займався театром і писав п'єси, що дозволило йому стати частиною культурного життя міста.

Винахід парашута

Трагедія, що сталася під час святкування повітроплавання у 1910 році, коли український авіатор Левко Мацієвич загинув при падінні з висоти 400 метрів, стала каталізатором для Котельникова. Він усвідомив необхідність створення рятувального пристрою для льотчиків. В результаті тривалих експериментів і розробок, 27 жовтня 1911 року Гліб подав заявку на патент на "рятувальний ранець для авіаторів з автоматичним викидним парашутом", який отримав патент у Франції лише 1912 року.

Визнання і спадщина

Хоча його винахід не отримав належного визнання в Російській імперії протягом тривалого часу, з початком Першої світової війни інтерес до парашутів зріс. У 1926 році Котельников передав всі свої патенти радянському уряду, відмовившись від винагороди. Його досягнення залишалися невідомими протягом багатьох років.

Гліб Котельников помер 22 листопада 1944 року в Москві. Останнім часом його внесок у розвиток авіації починає отримувати належну увагу: у Полтаві встановлено меморіальну дошку на честь конструктора. Цей видатний винахідник залишив по собі значний слід в історії авіації та продовжує надихати нові покоління інженерів і винахідників.

Раніше "Телеграф" розповідав про винахідника, який підкорив небо Америки. Ним був Ігор Сікорський.

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#Україна #Історія #Парашут #Винаходи