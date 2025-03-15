У американской моды украинские корни: самый дерзкий дизайнер современности родился в семье эмигрантов

Сын эмигранта из Черновицкой области превратил свой талант и культурное наследие в модную империю

Это имя стало одним из самых громких в мировой моде и символом американского дизайна и стиля. Однако немногие знают, что за этим всемирно известным брендом стоит история семьи украинских эмигрантов.

Отец знаменитого дизайнера выходец из буковинского села Бояны Черновицкой области. А мать родилась в США в семье мигрантов из Галиции и Буковины. Речь пойдет о знаменитом Кельвине Кляйне.

Образование и ранняя карьера

Кельвин получил образование в Нью-Йоркской школе искусств и дизайна и в Технологическом институте моды. В 1962 году он окончил институт и женился на Джейн Сентер. После этого он работал подмастерьем у Дэна Мильштейна, создавая копии европейских дизайнов, что было типичным для американской модной сцены того времени. Однако Кляйн мечтал создать нечто новое и оригинальное.

В 1968 году, в возрасте 26 лет, он вместе с другом детства Барри Шварцем основал компанию Calvin Klein Ltd., которая первоначально специализировалась на мужской верхней одежде. Первый большой успех пришел, когда покупатель универмага Bonwit Teller случайно наткнулся на мастерскую Кляйна и заказал товар на 50 тысяч долларов.

Успех и инновации

Кельвин Кляйн быстро приобрел популярность благодаря своим новаторским подходам в моде. Он стал пионером стиля унисекс и первым дизайнером, начавшим продавать джинсы как предмет роскоши. Его работы отличались минимализмом и провокативностью, что сделало бренд Calvin Klein узнаваемым во всем мире. К примеру, он первым представил женский вариант "боксеров" на широкой резинке, которые раньше были доступны только мужчинам. Кроме того, Кельвин стал первым дизайнером, который ввел мужские модели для рекламы джинсов и нижнего белья.

Его рекламные кампании стали революционными для индустрии моды, привлекая внимание широкой аудитории и вызывая споры из-за их провокационного характера. Особенно запомнилась реклама с Брук Шилдсом в 1980 году, где она заявляла: "Хочешь знать, что между мной и моими джинсами? Ничего". Это вызвало возмущение из-за возраста модели (15 лет) и было воспринято как попытка эксплуатации.

Влияние на моду и наследие

Кельвин Кляйн стал символом американской моды, его стиль casual chic поднял американскую моду на один уровень с парижской. Бренд ассоциируется с лёгкостью и современностью, а также с эмоциональной глубиной в рекламе. Сегодня имя Кельвина Кляйна стало синонимом успеха в модной индустрии.

История Кельвина Кляйна — это не только рассказ об успешном дизайнере, но и пример того, как украинские корни повлияли на формирование одного из самых известных брендов современности. Его жизнь и карьера вдохновляют новые поколения дизайнеров и предпринимателей по всему миру.

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