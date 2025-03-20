До 40 тисяч військових. Скільки інші країни можуть відправити солдатів і техніки в Україну — ЗМІ

До складу західної армії може увійти від 20 000 до 40 000 військовослужбовців

20 березня в Лондоні відбудеться зустріч начальників оборонних відомств. Метою саміту є обговорення масштабів європейської армії для відправки до України в межах "Коаліції охочих".

Як повідомляють фахівці "The National", дане рішення можливе в разі припинення вогню.

Міністр оборони Великої Британії Люк Поллард розповів, що Києву необхідні зобов’язання миру від Путіна навіть попри те, що російський президент проти будь-якої присутності західних військ.

Зі слів Полларда, союзники розраховують на участь США.

"На даний момент ми плануємо створити сили, які включатимуть Сполучені Штати як механізм захисту", — йдеться в його повідомленні.

Ймовірно, до складу армії увійде від 20 000 до 40 000 військовослужбовців для стримування російської агресії.

Для створення потужних сил потрібні піхота, артилерія, танки, реактивні літаки та військові кораблі.

Обговорювати розмір і тип війська будуть у військовому штабі PJHQ після прибуття прем’єра Великої Британії Кіра Стармера.

Кількість піхоти

За даними воєнних експертів, солдати будуть найпомітнішими та найуразливішими в армії, яку відправлять до України. Росія може скористатися слабкістю сил та повторити війну в Боснії.

Найбільшу кількість піхотинців може надати добре забезпечена ресурсами армія Франції, а також Німеччина, Туреччина і Велика Британія.

"Вона повинна виглядати як звичайна армія, готова до війни, щоб належним чином стримувати Росію. У їхніх правилах ведення бойових дій має бути чітко зазначено, що будь-який російський солдат, виявлений за межами певної точки, буде вбитий", — наголосив редактор військово-консалтингової компанії Calibre Defence Сем Кренні-Еванс.

Солдати

За підрахунками експертів, орієнтовна кількість військових могла б становити 40 350 людей.

Франція: 6 000 — посилена бронетанкова бригада;

Німеччина: 6 000 — бронетанкова бригада;

Туреччина: 4 000-6 000 — бронетанкова бригада;

Велика Британія: 3 000-5 000 — 7 легка бригада, елементи 16 десантно-штурмової бригади;

Канада, Нідерланди, Данія: 1 500 кожна з бойовою групою;

Австралія: 700 — посилений легкий піхотний батальйон;

Нова Зеландія: 150 — посилена рота;

Чехія, Болгарія, Греція, Румунія, Португалія, Іспанія: 12 000 — можливо, дві об'єднані бригади по 6 000 солдат кожна.

Водночас Польща, країни Північної Європи та Балтії, скоріш за все не нададуть сухопутні війська.

Танки

Російські танки виявилися доволі вразливими, проте західна техніка ма краще оснащення та захист.

Воєнний оглядач Френсіс Туса припустив, що британська армія навряд поставлятиме свої танки "Челенджер 2", оскільки вони "виснажені і ледве можуть обслуговувати 11 танків в Естонії".

У той же час французькі "Леклерки" та німецькі "Леопарди 2" — у достатній кількості. Нідерланди зараз активно переозброюються й витрачають 1 мільярд доларів на нові "Леопарди 2".

"Танки вразливі, але вони живучі", — сказав керівник військової науки в аналітичному центрі "Русі" Метью Савілл про російську техніку.

Скільки наразі є танків у міжнародних партнерів

Німеччина: 50-84 "Леопарди 2";

Франція: 52 основні бойові танки "Леклерк";

Туреччина: 50-84, переважно нові вітчизняні "Алтай", а також "Леопарди 2";

Данія: 16 "Леопардів 2";

Греція: 16-32 "Леопардів 2".

Відтак, орієнтовна кількість танків — 268 одиниць.

Бойові машини піхоти

БМП "Ворріор"

Для України броньований захист в умовах активної роботи російських безпілотників та протипіхотних мін необхідний для запобігання жертв.

Френсіс Туса заявив, що нестача техніки у британській армії підкреслюється вимогою "абсолютних національних зусиль" для отримання батальйонного підрозділу застарілих бронемашин "Воріор".

Загалом, орієнтовна кількість БМП становить 358 одиниць.

Німеччина: 98 "Мардерів";

Франція: 98 "VBCI";

Велика Британія: 48 "Воріорів";

Туреччина: 98 "ACV-15";

Греція: 16 "Мардерів".

Артилерія

Метью Савілл повідомив, що українська армія має 900 артилерійських установок, де більшість — надали партнери.

Фахівець припустив, що кількість артилерії може налічувати 122 одиниці.

Туреччина: 32 — два полки 155-мм самохідних гаубиць "K9 Thunder" і "Arpan";

Німеччина: 18 гусеничних 155-мм гармат "PzH 2000";

Франція: 16 колісних 155-мм гармат "Цезар". Франція вже передала Україні 67 гармат;

Велика Британія: 18 105-мм легких гармат;

Канада: 6 буксируваних 155-мм гаубиць "M777";

Нідерланди: 16 "PzH 2000";

Греція: 16 "PzH 2000" або "M109".

Крім того, країни зможуть розмістити високоточні ракетні системи "MLRS2 або "ATACMS", які ефективні в роботі.

Бойові гелікоптери

Гелікоптер "Апачі"

Орієнтовна кількість — 42 одиниці.

Велика Британія: 16 — 8 "Апачі 64E", 8 "Wildcat";

Франція: 12 "Єврокоптерів Тайгер";

Німеччина: 8 "Єврокоптерів Тайгер";

Греція: 6 "Апачі".

Військово-повітряні сили

Єврофайтер "Тайфун"

У разі заборони на використання F-35 Єврофайтер "Тайфун" і французький "Рафаель" стануть кращими в обороні, особливо з сучасними ракетами класу "повітря-повітря".

За даними фахівців, 100 одиниць могли б надати союзники для України.

Британія: 42 "Тайфуни" — Британія може виставити "крило" своїх перевірених у боях винищувачів;

Франція: 32 "Рафаелі" — дві ескадрильї;

Німеччина: 18 "Тайфунів";

Греція: 8 "Тайфунів".

Військово-морські сили

Ескандерний міноносець типу 45

Завдяки безпілотникам та ракетам ЗСУ змогли б потопити щонайменше третину Чорноморського флоту Росії.

Велика Британія може надати есмінець типу 45, а Франція може надіслати один зі своїх ескадрених міноносців типу "Горизонт".

Протиповітряна оборона

ЗРК "Патріот"

Після дозволу США Україна могла б отримати більше "Патріотів" для захисту своїх військ та ключових промислових об'єктів. Німеччина, Норвегія та Швеція могли б надати зенітно-ракетні комплекси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що НАТО недооцінює загрозу від "Орєшніка", вона становить серйозну загрозу навіть без ядерного озброєння.