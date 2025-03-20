До 40 тысяч военных. Сколько другие страны могут отправить солдат и техники в Украину — СМИ

В состав западной армии может войти от 20 000 до 40 000 военнослужащих

20 марта в Лондоне состоится встреча начальников оборонных ведомств. Целью саммита является обсуждение масштабов европейской армии для отправки в Украину в рамках "Коалиции желающих".

Как сообщают специалисты The National, данное решение возможно в случае прекращения огня.

Министр обороны Великобритании Люк Поллард рассказал, что Киеву необходимы обязательства мира от Путина даже несмотря на то, что российский президент против любого присутствия западных войск.

По словам Полларда, союзники рассчитывают на участие США.

"На данный момент мы планируем создать силы, которые будут включать Соединенные Штаты как механизм защиты", — говорится в его сообщении.

Вероятно, в состав армии войдет от 20 000 до 40 000 военнослужащих для сдерживания российской агрессии.

Для создания мощных сил требуются пехота, артиллерия, танки, реактивные самолеты и военные корабли.

Обсуждать размер и тип войск будут в военном штабе PJHQ по прибытии премьера Великобритании Кира Стармера.

Количество пехоты

По данным военных экспертов, солдаты будут самыми заметными и уязвимыми в армии, которую отправят в Украину. Россия может воспользоваться слабостью сил и повторить войну в Боснии.

Наибольшее количество пехотинцев может предоставить хорошо обеспеченная ресурсами армия Франции, а также Германия, Турция и Великобритания.

"Она должна выглядеть как обычная армия, готовая к войне, чтобы должным образом сдерживать Россию. В их правилах ведения боевых действий должно быть четко указано, что любой российский солдат, обнаруженный за пределами определенной точки, будет убит ", — подчеркнул редактор военно-консалтинговой компании Calibre Defence Сэм Кренни.

Солдаты

По подсчетам экспертов, ориентировочное количество военных могло бы составить 40 350 человек.

Франция: 6 000 — усиленная бронетанковая бригада;

Германия: 6 000 — бронетанковая бригада;

Турция: 4 000-6 000 — бронетанковая бригада;

Великобритания: 3 000-5 000 — 7 легкая бригада, элементы 16 десантно-штурмовой бригады;

Канада, Нидерланды, Дания: 1 500 каждая с боевой группой;

Австралия: 700 – усиленный легкий пехотный батальон;

Новая Зеландия: 150 – усиленная рота;

Чехия, Болгария, Греция, Румыния, Португалия, Испания: 12 000 – возможно, две объединенные бригады по 6 000 солдат каждая.

В то же время Польша, страны Северной Европы и Балтии, скорее всего, не предоставят сухопутные войска.

Танки

Российские танки оказались довольно уязвимыми, однако западная техника имеет лучшее оснащение и защиту.

Военный обозреватель Фрэнсис Туса предположил, что британская армия вряд ли будет поставлять свои танки "Челленджер 2", поскольку они "истощены и едва могут обслуживать 11 танков в Эстонии".

В то же время французские "Леклерки" и немецкие "Леопарды 2" — в достаточном количестве. Нидерланды сейчас активно перевооружаются и тратят 1 миллиард долларов на новые "Леопарды 2".

"Танки уязвимы, но они живучи", — сказал руководитель военной науки в аналитическом центре "Руси" Мэтью Савилл о российской технике.

Сколько сейчас есть танков у международных партнеров:

Германия: 50-84 "Леопарды 2";

Франция: 52 основных боевых танка "Леклерк";

Турция: 50-84, преимущественно новые отечественные "Алтай", а также "Леопарды 2";

Дания: 16 "Леопардов 2";

Греция: 16-32 "Леопардов 2".

Следовательно, ориентировочное количество танков — 268 единиц.

Боевые машины пехоты

БМП "Уорриор"

Для Украины бронированная защита в условиях активной работы российских беспилотников и противопехотных мин необходима для предотвращения жертв.

Фрэнсис Туса заявил, что нехватка техники в британской армии подчеркивается требованием "абсолютных национальных усилий" для получения батальонного подразделения устаревших бронемашин "Уориор".

В общей сложности, ориентировочное количество БМП составляет 358 единиц.

Германия: 98 "Мардеров";

Франция: 98 "VBCI";

Великобритания: 48 "Уориоров";

Турция: 98 "ACV-15";

Греция: 16 "Мардеров".

Артиллерия

Мэтью Савилл сообщил, что украинская армия имеет 900 артиллерийских установок, где большинство предоставили партнеры.

Специалист предположил, что количество артиллерии может насчитывать 122 единицы.

Турция: 32 — два полка 155-мм самоходных гаубиц "K9 Thunder" и "Arpan";

Германия: 18 гусеничных 155-мм пушек "PzH 2000";

Франция: 16 колесных 155-мм пушек "Цезарь". Франция уже передала Украине 67 орудий;

Великобритания: 18 105-мм легких пушек;

Канада: 6 буксируемых 155-мм гаубиц "M777";

Нидерланды: 16" PzH 2000";

Греция: 16"PzH 2000" или "M109".

Кроме того, страны смогут разместить высокоточные ракетные системы "MLRS2" или "ATACMS", которые эффективны в работе.

Боевые вертолеты

Вертолет "Апачи"

Ориентировочное количество – 42 единицы.

Великобритания: 16 — 8 "Апачи 64E", 8 "Wildcat";

Франция: 12 "Еврокоптеров Тайгер";

Германия: 8 "Еврокоптеров Тайгер";

Греция: 6 "Апачи".

Военно-воздушные силы

Еврофайтер "Тайфун"

В случае запрета на использование "F-35" Еврофайтер "Тайфун" и французский "Рафаэль" станут лучше в обороне, особенно с современными ракетами класса "воздух-воздух".

По данным специалистов, 100 единиц могли бы предоставить союзники для Украины.

Британия: 42 "Тайфуна" — Британия может выставить "крыло" своих проверенных в боях истребителей;

Франция: 32 "Рафаэля" — две эскадрильи;

Германия: 18 "Тайфунов";

Греция: 8 "Тайфунов".

Военно-морские силы

Эскандерный миноносец типа 45

Благодаря беспилотникам и ракетам ВСУ смогли бы потопить как минимум треть Черноморского флота России.

Великобритания может предоставить экандерный миноносец типа 45, а Франция может послать один из своих эскадренных миноносцев типа "Горизонт".

Противовоздушная оборона

ЗРК "Патриот"

После разрешения США, Украина могла бы получить больше "Патриотов" для защиты своих войск и ключевых промышленных объектов. Германия, Норвегия и Швеция могли бы предоставить зенитно-ракетные комплексы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что НАТО недооценивает угрозу от "Орешника", она представляет серьезную угрозу даже без ядерного вооружения.