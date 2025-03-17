"Орєшнік" може стати великою бідою для НАТО, - аналітик з питань безпеки

НАТО недооцінює загрозу від "Орєшніка", каже аналітик

"Орєшнік", нова російська балістична ракета середньої дальності, становить серйозну загрозу для НАТО навіть без ядерного озброєння.

Про це заявив Декер Евелет, асоційований аналітик CNA, некомерційної дослідницької організації у Вашингтоні, передає Foreignpolicy.

Росія вперше застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" під час атаки на Дніпро у листопаді минулого року. Хоча тоді використовувались лише інертні суббоєприпаси, ця подія стала черговим сигналом від Путіна про готовність до ескалації конфлікту.

За словами експертів, "Орєшнік" становить особливу небезпеку для щільно розташованих об'єктів, таких як авіабази НАТО. Ракета літає вище за діапазон перехоплення більшості систем протиповітряної оборони і надто швидко падає на землю для багатьох термінальних перехоплювачів, включно з системою "Патріот".

"З "Орєшніком" Росія була практично на межі того, щоб не мати необхідності використовувати ядерну зброю", — заяляв Путін в телевізійному інтерв'ю в грудні минулого року.

Хоча це перебільшення, масований удар такими ракетами по стратегічних об'єктах може суттєво порушити операції НАТО на звичайному рівні, не переходячи до ядерного сценарію.

Під час обстрілу Дніпра один "Орєшнік" скинув 36 інертних боєприпасів на ракетний комплекс "Південмаш". Якби суббоєприпаси були бойовими, вони завдали б значної шкоди на великій площі.

Наслідки обстрілу Дніпра 21 листопада 2024 року

Наслідки обстрілу Дніпра 21 листопада 2024 року

Системи протиракетної оборони, здатні зупинити "Орєшнік", такі як Arrow 3 і SM-3 Block IIA, є дуже обмеженими. Додатково російські приманки можуть відволікати перехоплювачі на фіктивні цілі.

Аналітики попереджають, що незалежно від результату війни в Україні, через 10-20 років НАТО може зіткнутися з переозброєною Росією, яка матиме оновлений арсенал із звичайними балістичними ракетами, такими як "Орєшнік".

Для протидії цій загрозі експерти рекомендують розосередити літаки НАТО на віддалених майданчиках — малих аеродромах та автомагістралях по всій Європі. Це ускладнить для Росії їх виявлення та знищення.

Проблема полягає в тому, що сучасні винищувачі, зокрема F-35, потребують складного технічного обслуговування, яке зазвичай проводиться на великих авіабазах. Ці бази залишаються привабливими цілями для російських ракет.

Країнам НАТО рекомендується інвестувати в додаткові запчастини та мобільні підрозділи технічного обслуговування. Також потрібно регулярно проводити навчання з технічного обслуговування винищувачів F-35 для військових різних країн альянсу.

Минулого року НАТО провело перші в історії міжсервісні навчання з технічного обслуговування F-35. Такі заходи мають стати регулярними для всіх країн альянсу, які використовують ці літаки.

Раніше "Телеграф" також писав, що ракета "Орєшнік" виявилася родом з України. Її розробка почалась у Дніпрі.