"Стільки, скільки буде потрібно": у Великій Британії та Італії зробили важливі заяви про миротворців в Україні

В Італії та Великій Британії позитивно розглядають варіант введення миротворців в Україну

Міністр оборони Італії підтримав розгортання військ ООН в Україні, а прем'єр Британії заявив про готовність безстроково розміщувати війська для миру. У Європі розглядають створення підтримувальних сил для Києва з потужною армією до 30 000 солдат.

Італійського політика цитує "ANSA English". За словами Гвідо Крозетто, раніше Італія завжди була частиною миротворчих місій, хоча в майбутньому парламент повинен буде ратифікувати таке рішення в разі необхідності.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Міністр зазначив, що Європа не може мати своєї армії.

"Було б позитивною новиною, якби введення військ ООН (в Україну — ред.) було прийнято", — повідомив Гвідо Крозетто.

Політик вважає присутність міжнародного співтовариства гарантією безпеки, та говорити про перемир’я зараз дуже важко.

Наостанок міністр оборони Італії додав, що Збройні Сили різних країн ефективно взаємодіють, маючи центральне командування й контроль.

Як повідомляє "The Times", прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів, що також готовий розмістити свої війська в Україні задля забезпечення миру. Він висловив готовність безстроково розгортати британські війська разом із західними союзниками "стільки, скільки буде потрібно".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Проте Кір Стармер не розповів, чи будуть миротворчі сили бити по армії РФ у разі атаки.

Високопоставлене джерело в уряді заявило, що розгортання британських військ буде безстроковим.

"Ми говоримо про роки", — йдеться в повідомленні.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії зауважив, що без гарантії безпеки з боку США королівство не залучить своїх солдат.

Нагадаємо, що європейське військове керівництво розглядає можливість формування "підтримувальних сил" для Києва, до складу яких увійдуть до 30 000 військових. Інші ж країни готові допомогти зброєю та матеріально-технічним забезпеченням.

Хто також підтримав миротворчу місію

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна готова розглянути можливість відправки миротворців до Києва.

В Ірландії також підтримали дану ініціативу.

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, відкрита для надання військ за умови, якщо Анкара буде залучена до всіх етапів консультацій і підготовки. Інші джерела стверджують, що країна висловлювала готовність до посередництва, а не до відправки військових до України.

Президент Франції Еммануель Макрон у Вашингтоні заявив, що гарантії Парижа та Лондона можуть дійти до відправки військових до України.

Швейцарія не виключає відправки в Україну кількох сотень миротворців

Хто виступив проти

Влада країни-сусідки Румунії висловила позицію, що не направлятиме ані солдатів, ані миротворців в Україну.

Військові з Болгарії також не воюватимуть у рамках миротворчої місії.

Уряд Фінляндії відкинув можливість відправки військ в Україну.

"Я б не хотів, щоб польські військові брали у цьому участь", — заявив політик Кшиштоф.

Раніше "Телеграф" писав, що Макрон озвучив план перемир'я та терміни, коли європейські військові з'являться в Україні.