Введення миротворців та нові санкції: у Лондоні обговорюють безпеку України після припинення вогню

Країни Європи всерйоз задумалися про безпеку України

Представники низки країн Європи зустрілися в Лондоні, щоб обговорити безпеку України після укладання угоди про припинення вогню. Зокрема, мова там пішла і про введення миротворців і нові санкції проти Росії.

Про це повідомив прем’єр Великобританії Кір Стармер перед початком саміту, передає The Telegraph. За його словами, на зустрічі мають бути розроблені "практичні плани" того, як військові союзні країни можуть підтримати українську безпеку.

"Ми зміцнюватимемо оборону та збройні сили України та будемо готові до розгортання (військ, — ред.) у рамках "коаліції охочих" у разі укладання мирної угоди, щоб допомогти забезпечити безпеку України на суші, на морі та в небі", — сказав він.

Стармер зазначив, що група "охочих" поповнилася новими країнами, а "колективна рішучість" зросла. При цьому він додав, що у разі досягнення припинення вогню виникне необхідність введення жорстких заходів щодо моніторингу його дотримання.

"Сьогодні вранці було досягнуто ширшої угоди, яка полягала в тому, що "так, але" з боку Росії недостатньо, і ми погодилися, що всі ми, присутні на зустрічі сьогодні вранці, вчинимо на Росію колективний тиск", — сказав британський прем’єр.

Він також зазначив, що позиція Європи щодо США не змінилася, контакти відбуваються щодня, а у Лондоні сподіваються, що Вашингтон братиме участь в ініціативах союзників України.

У рамках переговорів також було обговорено посилення санкцій проти Росії, а також питання використання заморожених російських активів.

Як повідомлялося раніше, тема запровадження припинення вогню на 30 днів обговорювалася делегаціями США та України у Саудівській Аравії. Після цього, пропозиції були передані Кремлю, проте там дали дуже ухильну відповідь із цього приводу. Очікується, що більше подробиць там повідомлять у понеділок, 17 березня.

Водночас у російському МЗС повідомили, що виступають категорично проти запровадження будь-яких миротворців на територію України, а також вимагають, щоб ЗСУ скоротили чисельність.