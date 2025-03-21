Навіть не намагайтеся обдурити їх: люди з цими іменами не переносять брехню

Носії цих імен — борці за правду та справедливість

Існують думки, що ім’я людини впливає на її риси характеру. Носії деяких із них, наприклад, просто ненавидять брехню ще з ранніх років і завжди знають, коли інша людина намагається їх обдурити.

"Телеграф" розповідає про п’ять таких імен: Єгор, Олександра, Ілля, Кіра, Михайло. Люди з такими іменами завжди віддадуть перевагу гіркій правді солодкої брехні.

Єгор

Одна з його головних якостей ще з дитинства — пошук істини. Навіть будучи дітьми люди з ім’ям Єгор просто не виносять брехні, намагаючись дружити лише з чесними людьми.

Такої поведінки він дотримується в дорослому віці. Такий чоловік вимагає чесності від коханих та друзів. Його також вирізняють високі моральні принципи.

Олександра

Дівчина з таким ім’ям не терпітиме брехні навіть "на благо". Вона легко може зрозуміти, що з нею поводяться нещиро. І в дитинстві та в дорослому віці Олександра залишається прямолінійною, адже для неї цього набагато легше, ніж хитрувати та викручуватися.

Ілля

З ранніх років Ілля не терпить брехні. Він здатний розлютитися або розлютитися, якщо дізнається, що йому брешуть. Хоча за вдачею він доброзичливий. Він відрізняється потайливим характером, але це проявляється тільки в його звичці переживати труднощі в собі. Чоловік з таким ім’ям шукає у жінок надійність та чесність, його не можна обманювати.

Кіра

Дівчина з таким ім’ям віддає перевагу гіркій правді солодкої брехні. Їй легко вдається виявити обман і припинити спілкування з брехунами. Кіра – справжній борець за істину. Змалку вона шукає в словах і вчинках інших людей тільки чесність. Ця дівчина також не терпить пліток і домислів, схильна до обеззброюючої відвертості. Добре розуміється на людях і уникає хитрунів.

Михайло

Як у дитинстві, так і у дорослому житті Михайло дотримується чесності у всьому. Він не заохочує навіть жартівливого обману. Не любить прикрашати реальність, і складати небилиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, власники якихось чоловічих імен виростають злими.