Один із найкрасивіших особняків у Харкові називають "пряничним будиночком": як він виглядає і хто в ньому жив

Будинок зберігся майже у первозданному вигляді

Серед міських вулиць, де сучасність тісно переплітається з минулим, у Харкові ще можна знайти особняки, що нагадують давно минулі часи. Деякі з цих будівель збереглися майже у первісному вигляді. Одним із таких пам’яток став так званий "пряничний будиночок" на вулиці Максиміліанівській.

Особняк професора, дворянина та орнітолога Миколи Сомова, розташований на вул. Максиміліановська, 11, нерідко називають "пряничним будиночком" через його забарвлення. Така ж неофіційна назва закріпилася і за прибутковим будинком Селіванова на вулиці Григорія Сковороди, 19. Він був збудований у 1901 році за проєктом Олексія Бекетова – одного з головних архітекторів Харкова XIX—XX століть.

Будинок професора-орнітолога Н.М. Сомова на Максиміліанівській

Будівля збудована в еклектичному стилі з домішкою романтизму та готики. Її прикрашають оригінальні різьблені віконні рами та кутова вежа – елементи, які надають особняку казкового вигляду.

Спочатку будинок призначався для проживання професора-отоларинголога Сомова. Перший поверх займала восьмикімнатна квартира для оренди, а на другому поверсі знаходилися особисті апартаменти господаря, мансарда та колекція рідкісних зоологічних експонатів.

З 1944 року в будівлі розміщується Харківське медичне товариство. При цьому частина приміщень використовується під офіси.

Будівля Харківського медичного товариства. Фото: moniacs.kh.ua

У 1990-х роках особняк ремонтували. Тоді демонтували дах основної вежі, оскільки конструкція була в аварійному стані й не було можливості для реставрації.

Історія "пряничного будиночка" отримала трагічне продовження у наш час. 23 січня 2024 року внаслідок російського ракетного удару будівля постраждала: вибуховою хвилею було вибито вікна.