Трамп на похороні Папи Римського дав обіцянку щодо України

Глава Білого дому трохи відкрив деталі розмови з президентом України

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що не виходитиме з процесу щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це він розповів президенту Естонії Алару Карісу.

Розмова між Трампом і Карісом відбулася на похороні Папи Римського Франциска, політики сиділи на сусідніх місцях у першому ряду. Про це повідомляє ERR.

"Я поцікавився, як іде процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли. Він пообіцяв це зробити та сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він провів зустріч з Зеленським", — сказав президент Естонії.

Він зазначив, що не став багато розпитувати про переговори Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським та про те, що дала ця зустріч.

Як повідомлялося раніше, Трамп і Зеленський провели коротку зустріч перед похороном Папи Римського. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин.

Зеленський після цього повідомив, що розмова була дуже "продуктивною", але не стала вдаватися до подробиць. Трамп після цього раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру.