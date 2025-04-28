Снарядна ініціатива Чехії: як справи із постачанням Україні боєприпасів

У 2025 році фінансування на передачу боєприпасів Україні забезпечене до осені.

Україна до кінця квітня 2025 року отримала понад 400 тисяч артилерійських снарядів великого калібру в рамках постачання боєприпасів через "чеську снарядну ініціативу". У 2024 році Україна отримала через неї понад 1,5 млн снарядів різного калібру.

Про це розповіла міністр оборони Чехії Яна Чернохова в інтерв'ю CNN Prima News. За її словами, у 2025 році фінансування на передачу боєприпасів Україні забезпечене до осені.

За її словами, додатково профінансували ініціативу Канада, Норвегія, Данія та Нідерланди, є очікування на внесок Бельгії. До фінансування також долучилася низка інших країн, частина з яких воліє не розголошувати факт своєї участі в ініціативі. Чернохова також не стала називати кількість боєприпасів, які отримає Україна до кінця 2025 року, зазначивши, що не планує "обмежуватися цифрами".

"Ми доставимо стільки боєприпасів, скільки зможемо отримати по всьому світу. І в нас ще є достатньо ресурсів, на цю мить ці ресурси становлять приблизно ще півтора мільйона", – додала вона.

Зазначимо, чеський президент Петр Павел заявляв, що ініціатива Чехії із закупівлі снарядів для України дозволила передати українським Збройним силам щонайменше 1,6 млн одиниць артилерійських боєприпасів усіх калібрів від 100 міліметрів. Третину з цих снарядів складають боєприпаси головного калібру НАТО у 155 міліметрів.

Зазначимо, що торік Україна нарешті змогла налагодити виробництво боєприпасів до 155 мм артилерії. Раніше у питаннях постачання снарядів "натівського" калібру ЗСУ покладалися виключно на західних союзників – та зараз ЗСУ мають власне виробництво потрібних боєприпасів.

При цьому в Міністерстві оборони України визнали, що на початку літа 2024 року були серйозні затримки у постачанні Україні снарядів через чеську "снарядну ініціативу" – проте в другій половині року все налагодилося. А міністерство оборони Чехії минулого року підтвердило, що деякі боєприпаси для України можуть бути неякісними – увагу цьому факту приділили європейські ЗМІ.