"Є привід для оптимізму": Рубіо зробив нову заяву про завершення війни Росії проти України

У США пояснили, чому не запроваджують санкції проти Росії

Сполучені штати не вводять санкції проти Москви, оскільки "хочуть зблизити сторони конфлікту". При цьому там розуміють, що завершення війни Росії проти України "недостатньо" близьке.

Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо в ефірі каналу NBC. За його словами, майбутній тиждень буде критичним.

"Ми все ще сподіваємося побачити, що ці зусилля (по завершенню війни, — ред.) працюють дипломатично і ми хочемо звести сторони ближче один до одного", — сказав Рубіо, відповідаючи на запитання, чому президент Дональд Трамп досі не ввів санкції проти Росії.

За його словами, як тільки санкції введуть, всі будуть "приречені на ще два роки війни". При цьому Рубіо сказав, що у світі нібито немає іншої країни, яка розмовляє одночасно з Росією та Україною та може посадити їх за стіл переговорів. За його словами, зараз у Вашингтоні зайняті оцінкою того, наскільки мир став ближчим за 90 днів роботи команди Трампа, а також чи варто на це витрачати час далі.

"Є приводи бути оптимістичними, але також є приводи висловлювати стурбованість. Це складно. Якби це була проста війна для вирішення, то її вирішив би хтось інший багато часу тому. Але зараз єдиний, хто це може зробити це президент Трамп. І ми робимо все можливе, щоб побачити найближчими днями, чи можемо ми це зробити", — сказав Рубіо.

Він зазначив, що найближчий тиждень стане "критичним" для визначення того, чи варто США далі витрачати на врегулювання свій час чи зайняти інші проблеми.

"Ми хочемо, щоб це трапилося (світ, — ред.). Є причини бути оптимістами і є причини бути реалістами. Ми близькі, але ми не досить близькі", — наголосив глава Держдепартаменту.

Як повідомлялося раніше, Трамп на похороні Папи Римського пообіцяв президенту Естонії, що не виходитиме з переговорів щодо врегулювання російського вторгнення в Україну.