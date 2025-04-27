Трамп "послав" Макрона і щось пообіцяв Зеленському: деталі розмови на похороні Папи потрапили до ЗМІ

Деякі фрагменти розмови потрапили на відео

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп перед похороном Папи Римського Франциска провели коротку зустріч, яка викликала багато питань у всьому світі. І хоча лідери двох країн намагалися, щоб зміст їхньої розмови залишився в секреті, проте читачі по губах вже змогли отримати деякі фрагменти їхнього діалогу.

Зокрема експерт із читання по губах Нікола Хіклінг змогла розшифрувати деякі фрази з єдиного короткого ролика, який є в мережі. Про це повідомляє Daily Mail.

Судячи з того, що обидва лідери сильно нахилилися вперед під час розмови, вони не хотіли, щоб зміст їхньої розмови став відомим. Напевно тому, що Трамп тоді запропонував Зеленському деякі "запевнення".

За словами Хіклінг, український президент на одному з етапів розмови сказав: "Я хотів би, щоб ви це зробили, але не таким чином". Глава Білого дому після цього відповів: "Це дуже цікава стратегія, ви даєте впевненість".

При цьому експерт зауважила, що Трамп не був радий компанії президента Франції Еммануелю Макрона.

"Ви тут не на своєму місці, мені потрібно, щоб ви надали мені послугу, вам тут не місце", — сказав Трамп Макрону, ніби натякаючи, що хотів поговорити із Зеленським наодинці.

Український президент у відповідь на це стверджувально кивнув, а Макрон потім "незручно" відвернувся.

Як повідомлялося раніше, Трамп і Зеленський провели коротку зустріч перед похороном Папи Римського. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин.

Зеленський після цього повідомив, що розмова була дуже "продуктивною", але не стала вдаватися до подробиць. Трамп після цього раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру.