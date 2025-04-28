"Краща за попередню". Нардеп розкрив нові деталі угоди про надра з США

Деякі питання в угоді кардинально змінились

Угода про корисні копалини між Україною та США не передбачає виплат Києву в найближчому майбутньому. У новій редакції документа повністю змінилась вся логіка майбутнього фонду.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк. За його словами, в новій угоді про надра дійсно не буде зарахуватись надана Україні раніше допомога Штатами.

Нардеп додає, що на даному етапі єдині гроші, які надходитимуть в України від цієї угоди, — це реінвестування. До того ж нова чернетка угоди, на думку Железняка, набагато краща, ніж попередня версія, яку Київ отримав у березні.

"Якщо коротко: там про майбутні інвестиційні проєкт і саме прибутки з них. Не діючі і не прямі податки, як це було. Ніяких АЕС, портів (діючих) чи газотранспортної системи", — додає народний обранець.

Єдине питання, у якому Железняк не до кінця розібрався, ознайомившись з чернеткою угоди, — це структура менеджменту фонду. Наразі вона залишається для нього не зрозумілою. Проте загалом новий зразок угоди певною мірою може бути і вигідним Україні, як сказав нардеп, якщо вірити в дива.

За словами Залізняка, цю інформацію він отримав від міністра енергетики Германа Галущенка.

"Чисто для підняття настрою, думаю треба записати пункт для наших республіканських друзів, про обовʼязкову екскурсію у ОТГ Полтавської області для перемовин про видобуток газу. Тим більше Трамп як раз FCPA зупинив", — резюмував Железняк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп емоційно висловився щодо угоди про копалини.