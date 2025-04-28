Від зірки українського ТБ до горе-паломниці: як змінилась зрадниця Марченко і чим зараз займається

Ведуча поширює меседжі російської пропаганди

Оксана Марченко протягом багатьох років вела популярні розважальні програми в Україні. Вона носила ефектні вбрання та часто мала епатажний вигляд. Утім, до початку повномасштабної війни Росії проти України Марченко втекла з батьківщини. Вона оселилась в країні-окупантці, де позиціює себе паломницею й записує програми у церквах, в яких благословляють війну проти нашого народу.

"Телеграф" нагадає про діяльність Марченко до того, як зрадила Україну, як змінилося її життя, і чим вона займається зараз.

Кар'єра Оксани Марченко

Телевізійний шлях Марченко почався з каналу УТ-1, де вона була ведучою програм "Стримані вівторки" і "Доброго ранку, Україно!". Згодом вона почала вести проєкт "УТН з питань", де познайомилася з проросійським олігархом Віктором Медведчуком.

Згодом Марченко стала ведучою соціально-розважального шоу "Моя професія" та політичного ток-шоу "Час". У 2003 році жінка повінчалась з Медведчуком у Криму. Після цього стала випускати програми документального циклу "Імена", де йшлося про відомих українців. Проєкт транслювали на УТ-1 та "Інтері".

Марченко вийшла заміж за Медведчука у 2003 році, фото з мережі

У 2004 році у Марченко народилась донька Дарина, яку похрестив кремлівський диктатор Володимир Путін. Згодом жінка стала ведучою "Шоу Оксани Марченко", в якому обговорювали проблеми жінок.

Марченко багато років працювала на ТБ, фото tochka.net

У 2009 році Марченко стала ведучою шоу "Україна має талант" на СТБ, а через рік — співочого талант-шоу "Х-Фактор". Програми були шалено популярними в Україні. Однак після початку війни Росією на Донбасі у 2014 році, до ведучої почало змінюватися ставлення. Все через проросійську діяльність її чоловіка, який був нардепом.

Марченко вела "Х-фактор" і "Україна має талант", фото СТБ

У 2021 році президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Медведчука та його її сім'ї на 3 роки. Обмеження передбачали й блокування активів.

Де зараз Оксана Марченко

Марченко втекла з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона жодним чином не засудила війну та страшні злочини росіян проти українців. Натомість коли СБУ затримала Медведчука у 2022 році, зрадниця почала записувати відео з закликами звільнити його.

Також зрадниця звернулась до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, аби той допоміг повернути Медведчука. Це породило масу мемів і фотожаб у мережі. Згодом Медведчука обміняли Росії на українських військових.

Марченко вимагала звільнити Медведчука, скриншот з відео

Окрім цього, користувачі мережі помітили, що українська ведуча майже не схожа на себе. Стало зрозуміло, що вона вдавалась до пластичних операцій. Експерти зазначили, що таку комбінацію хірургічних втручань проводять злочинці при втечі з країни та зміні паспорта.

Марченко робила пластичні операції, фото з мережі

У 2024 році Марченко повернулась у медіапростір з другим сезоном проєкту "Паломниця". У програмі запроданка їздить по церквах і печерах країни-агресорки та розповідає про важливість віри у житті людини. Особливо цинічно це виглядає в умовах, коли московські церкви благословляють окупантів на війну в Україні.

Марченко веде програму "Паломниця", скриншот з відео

Марченко поширює російську пропаганду у своєму шоу, скриншот з мережі

В деяких випусках "велика мучениця" незаконно відвідала Крим, перетнувши його з боку Росії. Там вона поширювала кремлівську пропаганду про те, що півострів завжди був російським і нібито там зароджувалось російське православ'я. Також помітно, що "паломниця" змінила сукні з декольте та високі підбори на довгі спідниці та хустки, аби відповідати своєму образу "вірянки".

Марченко знімала програму в окупованому Криму, скриншот з відео

Марченко бере інтерв'ю в російських "батюшек", скриншот з відео

Зараз Марченко продовжує жити в країні-окупантці та іноді їздить відпочивати на Кіпр. Там вона співпрацює з продюсером-зрадником з СТБ Олексієм Басмановим. Вони створили компанію з виробництва фільмів і телепрограм.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд зараз має вілла Медведчука в окупованому Криму. Туди часто прилітав диктатор Путін.