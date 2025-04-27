З крайнощів у крайність: як змінювалися заяви Трампа про кінець війни в Україні (інфографіка з датами)

Чинний американський лідер постійністю не відзначився

Президент США Дональд Трамп уже став відомим для українців своїми суперечливими заявами, з яких не завжди можна зрозуміти, про що він думає. Дуже показовими у цьому плані є його слова про війну в Україні.

"Телеграф" вирішив нагадати, як змінювалась риторика американського лідера. Адже з моменту його заяви про те, що він здатний "закінчити війну за 24 години", минуло вже більш як три місяці.

Слова про завершення війни за добу пролунали ще у липні 2023 року в інтерв’ю CNN. Тоді він казав, що бойові дії буде закінчено ще до того, як він увійде до Овального кабінету. У ті часи й аж до моменту виборів, Трамп постійно розхвалював свій "блискучий план", але жодного разу не озвучував його подробиць.

Проте вже 7 січня 2025 року, після перемоги на виборах, Трамп висловив думку, що війна може стати набагато гіршою та висловив сподівання, що її вдасться завершити за шість місяців.

Дещо більше оптимізму в його заявах з’явилося вже після зустрічі української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) у березні. Тоді сторони домовилися про повне припинення вогню на 30 днів, після чого Трамп сказав, що воно набуде чинності "протягом кількох днів". Зрештою, Росія не прийняла умови, а все "припинення вогню" обмежилося слабеньким мораторієм на удари по енергетичній інфраструктурі, якого росіяни все одно дотримуватися не стали.

Наприкінці квітня Трамп зізнався, що заява про завершення війни за 24 години була жартом. Проте через кілька днів і одну коротку зустріч із президентом України, американський лідер знову висловив переконання, що угода близька.

Як повідомлялося раніше, Трамп і Зеленський провели коротку зустріч перед похороном Папи Римського. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин.

Зеленський після цього повідомив, що розмова була дуже "продуктивною", але не стала вдаватися до подробиць. Трамп після цього раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру.