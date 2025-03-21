Даже не пытайтесь их обмануть: люди с этими именами не переносят ложь

Носители этих имен — борцы за правду и справедливость

Существуют мнения, что имя человека влияет на его черты характера. Носители некоторых из них, например, просто ненавидят ложь еще с ранних лет и всегда знают, когда другой человек пытается их обмануть.

"Телеграф" рассказывает о пяти таких именах: Егор, Александра, Илья, Кира, Михаил. Люди с такими именами всегда предпочтут горькую правду сладкой лжи.

Егор

Одно из главных его качеств еще с детства — поиск истины. Даже будучи детьми люди с именем Егор просто не выносят лжи, стараясь дружить только с честными людьми.

Такого же поведения он придерживается во взрослом возрасте. Такой мужчина требует честности от возлюбленных и друзей. Его также отличают высокие моральные принципы.

Александра

Девушка с таким именем не станет терпеть лжи даже "во благо". Она легко может понять, что с ней себя ведут неискренне. И в детстве и во взрослом возрасте Александра остается прямолинейной, ведь для нее этого намного легче, чем хитрить и изворачиваться.

Илья

С ранних лет Илья не терпит вранья. Он способен вспылить или разозлиться, если узнает, что ему лгут. Хотя по натуре он доброжелателен. Он отличается скрытным характером, но это проявляется только в его привычке переживать трудности в себе. Мужчина с таким именем ищет в женщинах надежность и честность, его нельзя обманывать.

Кира

Девушка с таким именем предпочитает горькую правду сладкой лжи. Ей легко удается обнаружить обман и прекратить свое общение со лгунами. Кира — настоящий борец за истину. С малых лет она ищет в словах и поступках других людей только честность. Эта девушка также не терпит сплетен и домыслов, склонна к обезоруживающей откровенности. Хорошо разбирается в людях и избегает хитрецов.

Михаил

Как в детстве, так и во взрослой жизни Михаил придерживается честности во всем. Он не поощряет даже шутливого обмана. Не любит приукрашивать действительность, и сочинять небылицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, владельцы каких мужских имен вырастают злыми.