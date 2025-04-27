"Допоможе тільки тиск": Зеленський відповів на заяву Лаврова про поступки Росії

Підготовки до перемир’я з боку окупантів немає

Заяви росіян про нібито готовність "йти на поступки" заради врегулювання війни в Україні поки що не мають підстав. Ситуація на фронті залишається незмінною і підготовки до припинення вогню з боку країни-агресора не спостерігається.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 27 квітня. За його словами, реальних кроків у бік миру можна досягти лише якщо почати чинити тиск на Росію.

"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись", — сказав він.

За словами глави держави, кожен новий день бойових дій лише доводить, що Росія намагається обдурити США та інших і надалі затягувати війну. Зеленський також зазначив, що без тиску на Росію змусити її прагнути миру неможливо.

Як повідомлялося раніше, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва готова "шукати баланс інтересів" щодо припинення війни в Україні. Крім того, він натякнув, що РФ готова на якісь поступки, але не сказав які саме.