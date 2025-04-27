США відмовилися від важливої вимоги до України в угоді щодо мінералів

Україна окреслила "червоні лінії" по своїм ресурсам

Допомога США, яка була надана Україні до підписання угоди щодо мінералів, не враховуватиметься в цій угоді. Наразі документ доопрацьовують юридичні компанії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після розмови із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Його повідомлення було оприлюднено в Telegram.

За словами прем’єра, у процесі обговорення угоди щодо мінералів досягнуто "хорошого прогресу" і чітко визначено червоні лінії. Зокрема це стосується відповідності документа європейським зобов’язанням України, а також повинно не суперечити її Конституції та законодавству. Крім того, його має ратифікувати Верховна Рада.

"Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", — повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, угода щодо мінералів обговорюється з початку лютого, а до цього була частиною "Плану перемоги" президента Зеленського. Однак під час першого візиту міністра фінансів США до Києва стало відомо, що вимоги Вашингтона надмірно завищені. Це викликало обурення як в Україні, так і в ЄС, після чого положення кілька разів переписувалися.

17 квітня Білий дім анонсував підписання угоди на 24 квітня, проте процес затягнувся. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, проєкт документа передбачає створення спільного інвестиційного фонду під назвою "Фонд реконструкції США-Україна", зареєстрованого у штаті Делавер. Фонд наповнюватиметься коштами США та роялті з українських природних ресурсів, що переводяться на іноземні рахунки.