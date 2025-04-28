Не лише "очі" проти ворога. Боєць назвав важливу функцію дронів на фронті

Хлопцям доводиться чекати "сприятливих" погодних умов для заміни по місяцю

Дрони для захисників в складних логістичних умовах, грають важливу роль. Мова йде не лише за транспортування легких предметів.

Про це йдеться у телеграм-каналі військового "Говорять Снайпер". За його словами, невеликі безпілотники використовуються для доставки води, продуктів харчування, цигарок, павербанків та батарей для піхотних підрозділів.

У повідомленні йдеться, що моделі дронів типу "Вампір" здатні транспортувати FPV-системи, навігаційне обладнання, паливо, бойові комплекти та інше необхідне спорядження.

Що відомо про Vampire

Vampire — це дрони українського виробництва, частину деталей до яких друкують на 3D-принтерах і це робить їх дешевше. Vampire є великим гексакоптером та підіймає корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 кілометрів.

Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.

Характеристики:

дальність польоту: 10 км;

дальність зв'язку: 6 км;

висота польоту: 400 м;

швидкість: до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;

час польоту: 37 хв без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.

"За статистикою найбільші втрати особового складу припадають на заміни, або штурми, тому іноді хлопцям доводиться чекати "сприятливих" погодних умов для заміни по місяцю", — пише військовий.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася ракета-дрон "Барс" з дальністю до 800 км. Вона нагадує ракету "Пекло" і може масово виготовлятися на території держави.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна здатна стати однією з провідних військових держав Європи. Про це свідчить не лише зростання її оборонного виробництва, а й унікальний бойовий досвід, здобутий за понад три роки повномасштабної війни.