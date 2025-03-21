На вихідні — із парасолькою: в Україні очікуються опади, але буде тепло

Синоптики прогнозують морози наприкінці березня, але ці вихідні будуть теплими

В Україні протягом 22-23 березня буде переважати "мокра" погода — опади та подекуди пориви вітру охоплять деякі області. При цьому температура повітря вдень буде досить помірною, що принесе тепло мешканцям.

Як повідомив "Укргідрометцентр", на вихідних в країні буде вітряно, у деяких регіонах можливі опади.

Субота

22 березня пройде для українців без опадів. Зранку та ввечері на сході подекуди можлива туманна погода, що може ускладнити видимість на вулицях.

У нічний час доби цього дня температура повітря коливатиметься від +2 до -3 градусів, натомість вдень позначка на термометрі сягне +11… +16 градусів.

У Карпатах передбачаються морозні ночі — від -2 до -8 градусів. Проте вдень слід очікувати до +6…+12 градусів.

Протягом доби вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на східний, водночас його швидкість становитиме 5-12 м/с.

Прогноз погоди на 22 березня

Неділя

За даними метеорологів, 23 березня вночі переважатиме суха погода, але не на Закарпатті, Прикарпатті та північному сході України. Там прогнозують невеликий дощ із мокрим снігом.

Вдень у неділю опади охоплять більшу частину країни, крім південних та південно-східних областей.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +4… до -1 градусів. Вдень очікується +8… +14 градусів.

На заході України також можливі шквали вітру до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 23 березня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці березня до України прийдуть дощі та накриють усі області, при цьому в деяких областях пройде мокрий сніг. 24 та 25 числа синоптики прогнозують опади.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич також розповів, що на території Європи весна продовжує набирати обертів, малохмарне небо та значна висота сонця над горизонтом сприяють гарному прогріванню повітря вдень. Перелітні плати повертаються з південних регіонів.