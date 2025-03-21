На выходные — с зонтиком: в Украине ожидаются осадки, но будет тепло
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Синоптики прогнозируют морозы в конце марта, но в эти выходные будут теплыми
В Украине в течение 22-23 марта будет преобладать мокрая погода — осадки и кое-где порывы ветра охватят некоторые области. Температура воздуха днем будет достаточно умеренной, что принесет тепло жителям.
Как сообщил "Укргидрометцентр", на выходных в стране будет ветрено, в некоторых регионах возможны осадки.
Суббота
22 марта пройдет для украинцев без осадков. Утром и вечером на востоке местами возможна туманная погода, что может осложнить видимость на улицах.
В ночное время суток в этот день температура воздуха будет колебаться от +2 до -3 градусов, а днем отметка на термометре достигнет +11… +16 градусов.
В Карпатах прогнозируют морозные ночи — от -2 до -8 градусов. Однако днем следует ожидать до +6…+12 градусов.
В течение суток ветер будет менять направление с юго-западного на восточное, в то же время скорость будет составлять 5-12 м/с.
Воскресенье
По данным метеорологов, 23 марта ночью будет преобладать сухая погода, но не в Закарпатье, Прикарпатье и северо-востоке Украины. Там прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом.
Днем в воскресенье осадки охватят большую часть страны, кроме южных и юго-восточных областей.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +4… до -1 градусов. Днем ожидается +8…+14 градусов.
На западе Украины возможны шквалы ветра до 15-20 м/с.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце марта в Украину придут дожди и покроют все области, при этом в некоторых областях пройдет мокрый снег. 24 и 25 числа синоптики прогнозируют осадки.
Известный синоптик Игорь Кибальчич также рассказал, что на территории Европы весна продолжает набирать обороты, малооблачное небо и значительная высота солнца над горизонтом способствуют хорошему прогреванию воздуха днем. Перелетные платы возвращаются из южных регионов.