Не забудьте про шапки. У Києві посилиться вітер: чи впаде температура

Упродовж 21-23 березня на киян очікує спочатку ясна та тепла погода, але потім у місто завітають хмари та вітер

Погода у Києві тішить сонцем та теплом. Наприкінці тижня суттєвих змін не очікується, хоча у місто завітають хмари, вітри та невелике зниження денної температури.

Синоптики зі Meteofor попереджають, що у неділю у столиці вируватиме свіжий-сильний вітер, який сягатиме 8-11 м/с. Але у п'ятницю та суботу передбачається лише помірний 6-7 м/с.

П'ятниця, 21 березня, обіцяє бути ясною та теплою. Температура у денний час сягне +16 градусів, а в нічний час було значно холодніше — +3 градуси. Сила вітру в цю добу не перевищить помірних 7 м/с.

Однак ясна погода зміниться вже у суботу, 22 березня. Найбільша концентрація хмар буде ввечері. Опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до +15 градусів, а вночі охолоне до +4 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються вдень — помірні 6 м/с.

А от у неділю, 23 березня, прогнозується суцільна хмарність, хоча дощів чи снігу не буде. Показники на термометрах у цей день зафіксуються біля +13 градусів, а вночі — біля +4 градусів. Максимальна сила вітру відбудеться протягом ранку-вечора — свіжі-сильні 8-11 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тепла та сонячна погода протримається в Україні недовго, адже до кінця березня вона зміниться. Синоптики дали прогноз, де будуть дощі та мокрий сніг.