До кінця березня погода різко зміниться: де і на що чекати українцям (карта)

Цього місяця будуть два дні, коли погода значно зіпсується

В Україні одночасно з потеплінням, яке настане вже наприкінці березня, прийдуть дощі та накриють усю країну. Усього очікується два такі дощові дні. При цьому в деяких областях пройде мокрий сніг.

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначили, що опади очікуються 24 та 25 березня.

При цьому температура повітря з 20 березня з кожним днем почне поступово підвищуватися, як у денний, так і в нічний час.

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Так, у понеділок, 24 березня, мокрий сніг із дощем варто очікувати у Києві, Сумах, Чернігові, Полтаві, Умані, Луцьку, Рівному, а також Харкові. У решті України буде дощ. Температура повітря у цей день буде такою:

У центральній частині — до +10.. +11 градусів вдень і до +3 вночі.

У західних областях — до +12.. +14 градусів вдень і до +6.. +8 градусів уночі.

На півдні — вдень до +11.. +12 градусів, а вночі — до +5.

У північних областях — вдень буде до +11, а вночі температура впаде до 0. +3 градусів.

У східній частині країни — вдень очікується до +10...+12 градусів, а вночі — до +3...+4 градусів.

25 березня очікується дощ, але вже без мокрого снігу. У цей день дощова погода охопить усю країну. Температура буде наступною:

У центральній частині — до +12.. +15 градусів вдень і до +5 вночі.

У західних областях — до +15.. +17 градусів вдень і до +6.. +8 градусів уночі.

На півдні — вдень до +14.. +16 градусів, а вночі — до +5.

У північних областях — вдень буде до +11, а вночі температура впаде до +4.. +5 градусів.

У східній частині країни – вдень очікується до +11 градусів, а вночі – до 0.. +2 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли зіпсується погода в Україні у березні. За його словами, спостерігатиметься підвищена активність циклонів та атмосферних фронтів. На тлі потепління по всій країні випадуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.