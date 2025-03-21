Тенісний корт і великий сад на території. Як виглядає особняк Софії Ротару в Конча-Заспі

За деякими даними, вартість маєтку становить понад мільйон доларів

Задовго до повномасштабної війни багато українських зірок придбали розкішні особняки під Києвом. У Конча-Заспі власницею одного з таких є естрадна співачка Софія Ротару. Площа маєтку зірки — 1412 квадратних метрів. Саме там вона в більшості перебувала під час пандемії коронавірусу.

Придбала цей заміський будинок артистка на початку нульових. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядає розкішний маєток Софії Ротару в селищі П'ятихатки.

Як виглядає маєток Софії Ротару у Конча-Заспі

Елітний особняк має оригінальний дизайн із високими стелями та великими вікнами. Будинок оточений доглянутою присадибною ділянкою, яка потопає в зелені та квітах, що демонструє любов співачки до садівництва. За деякими оцінками, вартість цього маєтку перевищує мільйон доларів, стверджує РБК-Україна.

Світлинами свого будинку Ротару ділилася на сторінці в Інстаграм ще у 2020 році. Маєток Софії Ротару розташований у сосновому гаю на межі двох сіл, подалі від шумних трас. На своїй території співачка висадила блакитні ялини та туї, створивши затишний ландшафт.

Загальна площа будинку складає 1412 квадратних метрів, а ділянка займає 20 соток. Початково це був дерев’яний зруб, який згодом артистка обклала цеглою, надавши споруді більш ґрунтовного вигляду.

На території маєтку Ротару є тенісний корт, гостьовий будиночок, альтанка і мангал. Також там розташований великий сад з деревами і квітами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає особняк, де жили Потап і Настя до війни. У селищі П’ятихатки пара купила собі розкішний будинок в елітному селищі Романків.