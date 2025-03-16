Розкішний маєток за 4-метровим парканом: як виглядає будинок першого президента України Кравчука у Конча-Заспі

Політик був власником величезного триповерхового особняка

Як показує практика, українські президенти найчастіше обирають для проживання елітні дачні селища та власні маєтки, а не квартири. Особливою популярністю серед політиків досі користується район на півдні Києва — Конча-Заспа. Наприклад, там мешкає Юлія Тимошенко. Мав там нерухомість уже покійний перший президент України Леонід Кравчук.

2014 року до ексголови держави приїхали з візитом активісти руху "Без парканів". На запитання про причини зведення величезного, 4-метрового залізного паркану навколо будинку Кравчук відповів, що це вимушений захід: "Стомлюєшся, коли постійно хтось заглядає".

Як виглядає особняк Леоніда Кравчука у Конча-Заспі

Територія невелика, але доглянута. На ній знаходяться триповерховий особняк, літній будиночок, гараж та кілька господарських будівель. В особняк колишній президент активістів не пустив, але показав літній будиночок із мангалом, де він найбільше любив відпочивати з родиною.

Особлива гордість була у Кравчука — фруктовий сад з яблуками, вирощений його власними руками.

Цікаво, що у 2012 році політик заявив, що живе у власному приватному будинку, а не на держдачі. Так він відреагував на новину про те, що на держдачі у Конча-Заспі витратять 50 млн гривень бюджетних коштів. "Ще раз кажу вам, що я не користуюсь державною резиденцією, а живу в тій же Конча-Заспі, але у власному будинку", — запевнив тоді перший президент України.

До речі, будинок Кравчука знаходиться поруч з особняком Леоніда Кучми. Раніше "Телеграф" показував будинок політика у його рідному селі на Чернігівщині.