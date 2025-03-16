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Розкішний маєток за 4-метровим парканом: як виглядає будинок першого президента України Кравчука у Конча-Заспі

Автор
Тетяна Кармазіна
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Леонід Кравчук помер понад два роки тому Новина оновлена 16 березня 2025, 15:53
Леонід Кравчук помер понад два роки тому. Фото Колаж "Телеграфу"

Політик був власником величезного триповерхового особняка

Як показує практика, українські президенти найчастіше обирають для проживання елітні дачні селища та власні маєтки, а не квартири. Особливою популярністю серед політиків досі користується район на півдні Києва — Конча-Заспа. Наприклад, там мешкає Юлія Тимошенко. Мав там нерухомість уже покійний перший президент України Леонід Кравчук.

2014 року до ексголови держави приїхали з візитом активісти руху "Без парканів". На запитання про причини зведення величезного, 4-метрового залізного паркану навколо будинку Кравчук відповів, що це вимушений захід: "Стомлюєшся, коли постійно хтось заглядає".

Як виглядає особняк Леоніда Кравчука у Конча-Заспі

Територія невелика, але доглянута. На ній знаходяться триповерховий особняк, літній будиночок, гараж та кілька господарських будівель. В особняк колишній президент активістів не пустив, але показав літній будиночок із мангалом, де він найбільше любив відпочивати з родиною.

леонід кравчук будинок

Особлива гордість була у Кравчука — фруктовий сад з яблуками, вирощений його власними руками.

кравчук особняк

Цікаво, що у 2012 році політик заявив, що живе у власному приватному будинку, а не на держдачі. Так він відреагував на новину про те, що на держдачі у Конча-Заспі витратять 50 млн гривень бюджетних коштів. "Ще раз кажу вам, що я не користуюсь державною резиденцією, а живу в тій же Конча-Заспі, але у власному будинку", — запевнив тоді перший президент України.

До речі, будинок Кравчука знаходиться поруч з особняком Леоніда Кучми. Раніше "Телеграф" показував будинок політика у його рідному селі на Чернігівщині.

Теги:
#Нерухомість #Леонід Кравчук #Дім #Особняк #Конча-Заспа