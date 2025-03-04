Без жлобства та золотих унітазів: як колись виглядала дача Ющенка у Карпатах і що з нею зараз

Під час Революції Гідності активісти проводили "ревізії" в особняках політиків та чиновників

Серед карпатських гір на Івано-Франківщині знаходиться дачний комплекс, в якому колись відпочивав третій президент України Віктор Ющенко. У період з 2005 по 2015 рік цей маєток був у розпорядженні сім’ї експрезидента, проте, кому він належить зараз — невідомо.

Дача Ющенка — як вона виглядала раніше

Дача Ющенка розміщена у селі Татарів, яке знаходиться неподалік відомого курорту Буковель. У 2014 році під час Революції Гідності активісти автомайдану "прийшли в гості" до експрезидента на дачу в Карпатах. З президентом навіть зідзвонилися, адже його не було на місці, і він не заперечував, щоб люди подивилися на його маєток, тож охорона всіх пустила. Дехто з учасників акції зізнався, що колись допомагав будувати цей особняк, проте ніколи не був усередині після здачі об’єкта в експлуатацію.

Як видно на відео, колись дача Ющенка була затишною та зробленою зі смаком. Активісти, які перед тим побували у Межигір’ї, наголосили, що тут немає такого жлобства та золотих унітазів. Будинок усередині оформлений у гуцульському стилі, тут багато народних мотивів та предметів побуту.

До речі, колись на території дачі стояла пасіка, якою заправляв сам президент. А сам особняк був побудований на тлі приголомшливого гірського пейзажу, неподалік водоспаду Гук.

Що тепер із дачею Ющенка

У 2022 році галасу в соцмережах наробили кадри львівського блогера Андрія Риштуна, який показав, як зараз виглядає територія, яка колись була дачею Ющенка. Виявилося, що комплекс стоїть покинутий, причому там начебто намагалися щось будувати та зносили деякі старі будинки. Замість гарного маєтку на території панує розруха та занепад.

"Дерев’яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, знесли. На їхньому місці збудували масивні конструкції з каменю та бетону. Вуликів теж уже немає, але дерев’яна церква ще залишилася. Будівництво почали масштабне, явно більше, ніж потрібно одній людині, але потім чомусь таки закинули. Чому так вийшло, що дачу Ющенку закинули – невідомо", — написав блогер у підписі до фотографій.

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