Теннисный корт и большой сад на территории. Как выглядит особняк Софии Ротару в Конча-Заспе

По некоторым данным, стоимость поместья составляет более миллиона долларов

Задолго до полномасштабной войны многие украинские звезды приобрели роскошные особняки под Киевом. В Конча-Заспе владелицей одного из таких есть эстрадная певица София Ротару. Площадь имения звезды – 1412 квадратных метров. Там она в большинстве находилась во время пандемии коронавируса.

Приобрела этот загородный дом артистка в начале нулевых. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядит роскошное поместье Софии Ротару в поселке Пятихатки.

Как выглядит имение Софии Ротару в Конча-Заспе

Элитный особняк имеет оригинальный дизайн с высокими потолками и большими окнами. Дом окружен ухоженным приусадебным участком, утопающим в зелени и цветах, демонстрирующим любовь певицы к садоводству. По некоторым оценкам, стоимость этого поместья превышает миллион долларов, утверждает РБК-Украина.

Фотографиями своего дома Ротару делилась на странице в Инстаграм еще в 2020 году. Имение Софии Ротару расположено в сосновой роще на границе двух деревень, подальше от шумных трасс. На своей территории певица посадила голубые ели и туи, создав уютный ландшафт.

Общая площадь дома составляет 1412 квадратных метров, а участок занимает 20 соток. Первоначально это был деревянный сруб, который впоследствии артистка обложила кирпичом, придав сооружению более обстоятельный вид.

На территории имения Ротару есть теннисный корт, гостевой домик, беседка и мангал. Также там расположен большой сад с деревьями и цветами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит особняк, где жили Потап и Настя до войны. В поселке Пятихатки пара купила себе роскошный дом в элитном поселке Романков.