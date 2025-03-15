Приховував його у своїх деклараціях: у якому особняку під Києвом жив убитий зрадник Ілля Кива

Ілля Кива приховував свій будинок у деклараціях

Одіозний український політик Ілля Кива, який зрадив нашу країну і був ліквідований у Росії, до втечі жив у елітному селищі під Києвом. Але шикарний особняк приховував від сторонніх очей і не вказував його у своїх деклараціях.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає будинок, у якому мешкав нардеп-зрадник Ілля Кива. Його таємне "гніздечко" розсекретив однопартієць Вадим Рабінович.

У якому особняку під Києвом жив Ілля Кива

Український нардеп Ілля Кива, який був членом проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя", неодноразово потрапляв у різні скандали. Один із них стосувався його незадекларованого майна у селищі Козин під Києвом.

Ілля Кива жив у елітному селищі під Києвом

У 2021 році журналісти Bihus.info провели розслідування та знайшли шикарний особняк, в якому мешкав нардеп-зрадник Ілля Кива. Будинок площею 420 квадратних метро розсекретили завдяки відео народного депутата Вадима Рабиновича, яке той знімав під час обшуків у свого однопартійця.

Ілля Кива та Вадим Рабінович

Ілля Кива жив у триповерховому особняку

Журналісти з’ясували, що Ілля Кива проживав у триповерховому особняку з 8 кімнатами та басейном. У березні 2022 року цей особняк продавали за 21 мільйон гривень або пропонували у довгострокову оренду за 120 тисяч гривень на місяць. Але ні витрат на купівлю житла, ні на його оренду Кива не декларував.

Дім Іллі Киви під Києвом

Особняк продавали за 21 мільйон гривень

Зрадник лише вказував, що має ділянку в Полтавській області та квартиру, де проживає його дочка. Сам Ілля Кива відмовився відповідати на запитання, кому належить цей котедж у Козині.

Свій дім Ілля Кива приховував у деклараціях

Нагадаємо, що у січні 2022 року Ілля Кива виїхав з України, спочатку він перебрався в Аліканте (Іспанія), а потім полетів до Москви. 6 грудня 2023 року зрадника ліквідували зі стрілецької зброї.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина жінка зрадника Киви, яку він не приховував. Нардеп виводив її у світ і показував у соцмережах.