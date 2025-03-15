Приховував його у своїх деклараціях: у якому особняку під Києвом жив убитий зрадник Ілля Кива
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Ілля Кива приховував свій будинок у деклараціях
Одіозний український політик Ілля Кива, який зрадив нашу країну і був ліквідований у Росії, до втечі жив у елітному селищі під Києвом. Але шикарний особняк приховував від сторонніх очей і не вказував його у своїх деклараціях.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає будинок, у якому мешкав нардеп-зрадник Ілля Кива. Його таємне "гніздечко" розсекретив однопартієць Вадим Рабінович.
У якому особняку під Києвом жив Ілля Кива
Український нардеп Ілля Кива, який був членом проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя", неодноразово потрапляв у різні скандали. Один із них стосувався його незадекларованого майна у селищі Козин під Києвом.
У 2021 році журналісти Bihus.info провели розслідування та знайшли шикарний особняк, в якому мешкав нардеп-зрадник Ілля Кива. Будинок площею 420 квадратних метро розсекретили завдяки відео народного депутата Вадима Рабиновича, яке той знімав під час обшуків у свого однопартійця.
Журналісти з’ясували, що Ілля Кива проживав у триповерховому особняку з 8 кімнатами та басейном. У березні 2022 року цей особняк продавали за 21 мільйон гривень або пропонували у довгострокову оренду за 120 тисяч гривень на місяць. Але ні витрат на купівлю житла, ні на його оренду Кива не декларував.
Зрадник лише вказував, що має ділянку в Полтавській області та квартиру, де проживає його дочка. Сам Ілля Кива відмовився відповідати на запитання, кому належить цей котедж у Козині.
Нагадаємо, що у січні 2022 року Ілля Кива виїхав з України, спочатку він перебрався в Аліканте (Іспанія), а потім полетів до Москви. 6 грудня 2023 року зрадника ліквідували зі стрілецької зброї.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина жінка зрадника Киви, яку він не приховував. Нардеп виводив її у світ і показував у соцмережах.