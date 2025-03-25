Півмільйона за пивні етикетки: на Київщині продають незвичайну колекцію

На Київщині продають 3000 пивних етикеток

На Київщині виставили на продаж велику колекцію пивних етикеток, що має майже 3000 штук. У колекції є етикетки з часів СРСР, України, Білорусі та Росії.

Власник просить за неї 500 000 гривень, але готовий торгуватися. Відповідний лот розміщений на популярному ресурсі купівлі-продажу olx.ua.

Колекція знаходиться у селищі Високе Київської області. Чому вона оцінена саме у 500 тисяч гривень невідомо. Фахівці, найімовірніше, не оцінювали лот. Тож, якщо продавець самостійно призначив ціну, то вона може бути завищеною і не відповідати реальній вартості колекції.

Як називається таке хобі

Збирання пивних етикеток називається бірофілія. Це хобі має чимало прихильників у різних країнах. Найбільше цінуються старі та рідкісні етикетки.

За останні роки інтерес до таких колекцій зріс. Деякі старі етикетки можуть коштувати дорого через їхню рідкість. Для колекціонерів важливо не тільки скільки етикеток у колекції, але й у якому вони стані та наскільки вони рідкісні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на аукціоні продавалася серія рідкісних столітніх фото з видами старого Києва. Початкова ціна одного лоту складала 400 гривень.