Полмиллиона за пивные этикетки: в Киевской области продают необычную коллекцию

В Киевской области продают 3000 пивных этикеток

В Киевской области выставили на продажу большую коллекцию пивных этикеток, которая имеет почти 3000 штук. В коллекции есть этикетки со времен СССР, Украины, Белоруссии и России.

Владелец просит за нее 500 тысяч гривен, но готов торговаться. Соответствующий лот размещен на популярном ресурсе купли-продажи olx.ua.

Коллекция находится в поселке Высокое Киевской области. Почему она оценена именно в 500 тысяч гривен, неизвестно. Специалисты, скорее всего, не оценивали лот. Если продавец самостоятельно назначил цену, то она может быть завышенной и не соответствовать реальной стоимости коллекции.

Как называется такое хобби

Сбор пивных этикеток называется бирофилия. Это хобби имеет немало поклонников в разных странах. Больше всего ценятся старые и редкие этикетки.

За последние годы интерес к таким коллекциям возрос. Некоторые старые этикетки могут стоить дорого из-за их редкости. Для коллекционеров важно не только сколько этикеток в коллекции, но и в каком состоянии и насколько они редки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на аукционе продавалась серия редких столетних фото с видами старого Киева. Начальная цена одного лота составляла 400 гривен.