На аукціоні продається серія рідкісних столітніх фото з видами старого Києва: як тоді виглядала столиця

Аукціон буде відкритий два дні

Нещодавно на аукціоні з'явилася серія хромолітографій храмів Києва 1912 року. Початкова ціна одного лоту складає 400 гривень.

Аукціон триватиме два дні до 22 березня. Знайти лоти можна на ресурсі "Віоліті".

Розглянемо детальні рідкісні хромолітографії.

Свято-Введенський монастир у Києві спочатку створювався як жіноча громада. Заснувала її Матрона Єгорова. Після смерті чоловіка вона отримала у розпорядження значний капітал, який і використовувала для поступового викупу будинків на Рибальській та Московській вулицях. 1878 року громада офіційно розпочала свою діяльність, а в головній будівлі було облаштовано храм.

1912 рік

Велика дзвіниця Києво-Печерської Лаври. Розташована на Соборній площі поряд з Успенським собором, вона є невід'ємною частиною Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Збудована за проєктом відомого архітектора Йогана Готфріда Шеделя у 1744 році, дзвіниця стала найвищою мурованою спорудою Російської імперії та однією з найвидатніших будівель Східної Європи. Її висота сягає 96,5 метрів, що робить її справжньою архітектурною домінантою лаврського комплексу.

Видання Київ. Печ. Лаври

Над Економічною брамою Києво-Печерської лаври височіє витончена Церква Всіх Святих – справжня перлина українського бароко. Збудована коштом гетьмана Івана Мазепи у 1696-1698 роках, вона й досі вражає красою та величчю.

Інтер'єри церкви, розписані на початку XX століття під керівництвом талановитого українського художника Івана Їжакевича, доповнюють її неповторний образ.

1912 рік

Трапезна церква преподобних Антонія і Феодосія розташована на території Національного Києво-Печерського історико-архітектурного заповідника. Збудована наприкінці 19 століття, вона вражає своїм еклектичним стилем, де поєднуються елементи історизму та псевдовізантійського стилю.

Церква зі східного боку

Андріївська церква, збудована у 1747-1762 роках за проєктом видатного архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, є справжньою перлиною епохи бароко. Її довершені лінії, чіткі пропорції та дивовижна гармонія форм з навколишнім ландшафтом здобули їй світове визнання та славу.

Церква збудована за велінням імператриці Єлизавети, доньки Петра І, яка прагнула створити у Києві царську резиденцію. Але після смерті Єлизавети втратила опіку царського двору. У 1768 році її передали Київському магістрату, а згодом – Київській міській думі.

1912 рік

Ірининський стовп — один з стовпів легендарного Ірининського собору Ярослава Мудрого, збудованого у 11 столітті. У 1240 році монголо-татарська навала стерла з лиця землі величний храм. Його історія на цьому, здавалося б, закінчилася.

У 1830-х роках розпочалася масштабна реконструкція Старого міста. Руїни давнього храму, розкопані археологом Кіндратом Лохвицьким у 1833-1835 роках.

Щоб увіковічнити пам’ять про храм, у 1852 році відреставрували стовп. Він був розташований на розі Володимирської та Ірининської вулиць, де згодом збудували й Київську земську управу.

На жаль, у 1932 році, в часи жорстокої антирелігійної кампанії, радянська влада знищила цей пам'ятник, позбавивши Київ цінного свідчення його багатовікової історії.

Ірининський пам'ятник у Києві

Софійський собор – це не просто архітектурна пам'ятка, а й символ величі та духовної спадщини України. Збудований у 11 столітті за велінням князя Ярослава Мудрого. Мав статус катедрального собору. Храм протягом століть залишається одним з найважливіших релігійних та культурних центрів країни.

Собор вражає своїми масштабами та красою. Його монументальна архітектура, вишукані мозаїки та фрески свідчать про вплив візантійської культури та високий рівень майстерності київських зодчих.

1912 рік

Раніше "Телеграф" показував, як затоплювало Київ сто років тому. Сильні паводки були кожні 3-4 роки.