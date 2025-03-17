Рідкісні моделі авто СРСР продають за 9000 гривень: що в них особливого (фото)

Ретро-авто в мініатюрі: OLX пропонує унікальну колекцію.

В інтернеті з'явилося цікаве оголошення для любителів ретро-автомобілів та колекціонерів. Продавець пропонує масштабні моделі автомобілів СРСР у співвідношенні 1:43. Усі машинки мають ретро-дизайн і виготовлені з високою деталізацією.

Дана пропозиція доступна на платформі OLX. В оголошенні представлені моделі в різних кольорах: класичні "Волги", "Жигулі", мікроавтобуси "РАФ" та навіть рідкісні варіанти ГАЗ. Колекція містить як цивільні, так і службові автомобілі – від таксі до карет швидкої допомоги.

Вартість моделей значно відрізняється: деякі екземпляри оцінені в 1400 грн, а рідкісні та добре збережені – у 9000 грн. За словами продавця, більшість моделей збереглися у відмінному стані.

Такі моделі цінуються серед колекціонерів, адже їх випуск припав на період СРСР, і багато з них уже стали раритетом. Любителі радянського автопрому можуть розширити свої колекції або придбати модель автомобіля, яким колись володіли їхні батьки чи дідусі.

Якщо ви колекціонер або просто фанат ретро-автомобілів, ця пропозиція може бути цікавою. Оголошення ще активне, але такі лоти швидко знаходять своїх покупців.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на онлайн-аукціоні з’явився унікальний лот – порцелянова чашка, виготовлена спеціально до VIII чемпіонату світу з пілотажу 1976 року в Києві. Виріб створено на Київському експериментальному керамічно-художньому заводі і є справжнім раритетом.