Потерту скатертину часів СРСР можна продати за непогані гроші: як вона виглядає

Стан речі складно назвати хорошим

У багатьох жителів України, які застали часи СРСР, залишилася звичка накопичувати речі та з труднощами з ними розлучатися. Однак через 30 років багато речей тих часів стали раритетом і тепер вирушають на аукціони. Наприклад, потерта плюшева скатертина може піти з молотка за 500 гривень і більше.

Відповідний лот можна знайти на сайті Violity. Аукціон буде відкритим до 24 березня, а поки що на "щедру пропозицію" ніхто не відгукнувся.

Скатертина розміром 132 на 126 сантиметрів має помітні потертості і кілька дірок. Крім того, вона має сліди від предметів, які стояли на ній тривалий час.

Тобто інтерес скатертина може викликати хіба що в колекціонерів, які цікавляться конкретною епохою, тому що на тому ж OLX можна знайти схожі речі дешевше і в кращому стані.

Як відомо, такі скатертини в основному можна було побачити в кабінетах партійних чиновників. Вони були досить зносостійкі та приємні на дотик, але водночас дуже проблемними у догляді та схильними до вигоряння при тривалому знаходженні на сонячному світлі.

Зараз нові плюшеві скатертини виробляють хіба що на замовлення, оскільки з’явилася велика кількість нових надійніших і простіших у догляді матеріалів. Також зазнали змін і стилістичних уподобань, через що багато помпезних і химерних старих речей у сучасному дизайні свого місця не знайдуть.

Раніше "Телеграф" писав про іграшкового зайця часів СРСР на аналогічному аукціоні. "Зайчик" досі у хорошому стані, попри свій вік.