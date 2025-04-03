У Львові з’явився свій "смотрящий"? Смішне відео з модним собакою розвеселило мережу (відео)

Хвостик, схоже, зовсім не проти новомодного аксесуара

У соціальних мережах набирає популярності кумедне відео з Львова, на якому зафіксовано незвичайного чотирилапого "модника". Невідомі одягнули на собаку стильні сонцезахисні окуляри, які той носить на носі.

Запис супроводжується музикою та дотепним написом: "У місті помічений "смотрящий" за Львовом". Примітно, що сам пес, схоже, зовсім не проти такого новомодного аксесуара.

Варто зазначити, що термін "смотрящий" походить із кримінального сленгу та означає особу, яка контролює певну територію від імені кримінальних авторитетів. Такі "наглядачі" зазвичай відповідають за дотримання "злодійських законів" та збір коштів на різноманітні потреби кримінального світу.

Звісно, далеко не кожен собака спокійно поставиться до носіння окулярів або інших аксесуарів, тому власникам тварин варто бути обережними з подібними експериментами. Проте герой відео, без сумніву, підняв настрій багатьом.

До цього мила мишка посеред супермаркету повеселила українців."Не чіпайте, це Семен", — кажуть відвідувачі магазину, і кажуть, що він частий гість тут.

Раніше "Телеграф" також писав, що "лисиця" грала з військовим у "Камінь, ножиці, папір". Курйозне відео розвеселило мережу. Аніматор-лисиця не виходив з образу навіть відпочиваючи.