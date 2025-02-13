"Не чіпайте, це Семен": миша посеред супермаркету повеселила українців (відео)

Місцеві кажуть, що неодноразово вже бачили цю мишку

Мешканці Миколаєва зняли у місцевому супермаркеті незвичайного хвостатого "відвідувача". Миша бігала прямо по торговому залу повз товари, намагаючись не зіткнутися з людьми.

Відповідне відео було опубліковано у соціальних мережах. Вже невдовзі гризуна прозвали Семеном і місцеві кажуть, що він частий гість у цьому магазині.

Відповідний ролик порадував українців. Хоча на ньому можна помітити, що деяких покупців миша налякала.

У коментарях під відео зазначили, що вже не вперше помічають цю мишку.

Попри те, що миші можуть бути домашніми тваринами, вони також можуть бути небезпечними для людей і тварин через різні захворювання, які вони можуть передавати. Одним із найбільш серйозних захворювань, яке може бути передано мишами, є лептоспіроз. Також миші – це дизентерія, туберкульоз, холера, сказ та інші небезпечні інфекції. Тому наявність таких "гостей" у супермаркеті, де зберігаються продукти та різні побутові товари, вкрай небезпечна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі пенсіонерка перетворила житло на смітник і затопила сусідів. У її помешканні помітили величезну купу тарганів, які буквально обліпили стіну.