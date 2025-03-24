"Готується на фронт"? Тренування Тищенка з цікавим "фітнес-трекером" повеселило мережу (відео)

Зовсім нещодавно він скаржився на серце

Народний депутат Микола Тищенко, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, показав своє тренування. Днями, 21 березня, суд продовжив йому цей запобіжний захід у справі щодо незаконного позбавлення волі колишнього бійця підрозділу "Кракен".

Відео тренування Тищенко виклав у Telegram. Він додав перелік своїх вправ, поради щодо фізичних навантажень та вибору взуття. Примітно, що під гольфами чітко видно електронний браслет на його нозі. Цей пристрій, який використовується поліцією для особи під домашнім арештом з метою її дистанційної ідентифікації та відстеження, надягли на нього ще влітку минулого року.

"Сильних залізо не бере, вогонь не пече – тому починаємо тиждень бадьоро", — підписав відео нардеп.

Тищенко також написав, що йому "зараз важливо контролювати серцебиття та тиск". Через це вправи він робить з перервами. Зазначимо, 23 грудня Тищенко не з’явився на суд у Дніпрі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи, заявивши, що в нього виявили ішемічну хворобу серця. Проте в це важко повірити, дивлячися на його тренування.

Наприкінці нардеп додав, що під час тренування важливе зручне взуття. Та "прорекламував" кросівки New Balance.

"Прикольний фітнес трекер в нього на лівій нозі. Калорії рахує?", "О, то на такого можна і важкий кулемет повісити", "Це він на курський напрямок готується, чи на покровський, чи вже може на бєлгородський?", "Пора в армію! Фіз підготовка дозволяє!", "Готується на фронт?", — іронізують українці.

У чому підозрюють Миколу Тищенка

Тищенко, охорона якого напала на колишнього військового у Дніпрі, у червні отримав від ДБР повідомлення про підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Протягом 6 місяців Тищенко перебував під домашнім арештом.

Влітку нардеп у супроводі людей у камуфляжі та балаклавах приїхав у Дніпро нібито для боротьби з нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України Дмитра Мазохи — він гуляв з дитиною у візочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим Микола Тищенко запам'ятався за 5 років у Раді. Він відзначився в кількох скандалах.