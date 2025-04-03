Во Львове появился свой "смотрящий"? Смешное видео с модной собакой развеселило сеть (видео)
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Хвостик, похоже, совсем не против новомодного аксессуара
В социальных сетях набирает популярность забавное видео из Львова, на котором зафиксирован необычный четырехлапый "модник". Неизвестные одели на собаку стильные солнцезащитные очки, которые она носит на носу.
Запись сопровождается музыкой и остроумной надписью : "В городе замечен смотрящий за Львовом". Примечательно, что сама собака, похоже, совсем не против такого новомодного аксессуара.
Следует отметить, что термин "смотрящий" происходит из криминального сленга и означает лицо, контролирующее определенную территорию от имени криминальных авторитетов. Такие "наблюдатели" обычно отвечают за соблюдение "воровских законов" и сбор средств на разнообразные нужды криминального мира.
Конечно, далеко не каждая собака спокойно отнесется к ношению очков или других аксессуаров, поэтому владельцам животных следует соблюдать осторожность с подобными экспериментами. Однако герой видео, несомненно, поднял настроение многим.
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