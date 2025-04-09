Колись над "Динамо" здіймалася пара: в мережі показали фото унікального басейну у центрі столиці

Протягом десятиліть тут існував унікальний водний комплекс, де кияни могли плавати просто неба навіть у найлютіші морози

За кілька кроків від жвавого Хрещатика, мов острівець природної ідилії серед міського гамору, колись існував дивовижний водний комплекс. Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського, окрім своєї загальновідомої слави футбольної арени, приховував неординарний скарб – унікальну водну споруду, що дарувала відвідувачам відчуття курортного відпочинку в самісінькому центрі столиці.

Дописувачі спільноти "Київ. Жива історія" поділилися світлинами цього цікавого басейну. А "Телеграф" знайшов цікаве про його історію

З історії басейну

Напрочуд атмосферний басейн з'явився у 1968 році під час масштабної реконструкції стадіону. На території між величною колонадою входу та основною ареною, де раніше тулилися непримітні спортивні майданчики, постав справжній водний оазис. Архітектурне рішення передбачало створення двох взаємопов'язаних водних просторів: один призначався для плавців-спортсменів, другий — для майстрів зі стрибків у воду.

Особливого шарму цьому місцю надавало його розташування посеред зеленого парку. Занурюючись у воду, відвідувачі почувалися ніби на віддаленому природному пляжі, а не в епіцентрі мегаполіса. Глядацькі трибуни на 800 місць перетворювали водні змагання на захопливі спектаклі.

Купатися просто неба можна було навіть взимку

Найбільш дивовижним явищем цього водного комплексу був зимовий сезон. Коли довкола панували морози, а київські водойми скували кригою, над басейном "Динамо" здіймалися хмари пари – наслідок контрасту між підігрітою водою та холодним повітрям. Картина набувала сюрреалістичних обрисів: плавці практично без одягу долали водні доріжки, тоді як глядачі, закутані в теплий зимовий одяг, спостерігали за цим дійством.

Доступним басейн був завдяки помірній вартості відвідування або ж його спонсорували профспілки, які компенсували витрати своїм членам. Це перетворило "Динамо" на один із найважливіших осередків водного спорту України, де тренувалися тисячі киян різного віку та рівня підготовки.

Зникнення басейну на "Динамо"

На жаль, наприкінці 1990-х років епоха легендарного басейну добігла кінця. Водну арену закрили, а її місце посіла прозаїчна автостоянка. Ця трансформація символізувала зміну пріоритетів – комерційна доцільність витіснила спортивну цінність. Так завершилася яскрава сторінка історії київського спорту, залишивши по собі лише спогади та фотографії.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мали басейни в київських дворах за часів СРСР. Сьогодні знайти у столиці такі басейни неможливо — на їхніх місцях вже стоять нові висотки, парковки та майданчики для ігор.