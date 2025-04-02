Відкрилася ще під час війни і досі працює: де знаходиться найстаріша книгарня Києва

Історична книгарня "Сяйво книги" у Києві пройшла шлях від післявоєнного культурного осередку до сучасного європейського формату книгарні

Книгарня "Сяйво книги" у Києві — це не просто місце, де можна придбати книжки, а справжній культурний осередок міста. Її історія починається у 1944 році, після звільнення Києва від німецької окупації.

У 1961 році книгарня переїхала у своє сучасне приміщення на вул. Великій Васильківській, 6. І тут вона й досі продовжує бути центром літературного життя міста.

Ранні роки та літературна традиція

У перші роки свого існування книгарня була одним з небагатьох місць, де можна було знайти книжки, які розповідали про українську літературу та культуру. У її стінах проводилися літературні вечори видатними письменниками, такими як Остап Вишня, Павло Тичина та Максим Рильський. Ці зустрічі стали символом української інтелігенції та продовжують впливати на літературне життя Києва донині.

У 1961 році книгарня переїхала у приміщення на Великій Васильківській. У той час книгарня була одним з найважливіших місць для тих, хто шукав дефіцитні книжки та бажав бути у центрі культурних подій Києва.

Перипетії незалежності та реорганізація

Після розпаду СРСР Україна вступила в період великих змін, і книгарня "Сяйво" не була винятком. У 1990-х роках книгарня пережила складний період, коли багато книжних магазинів зникли через фінансові труднощі. У 1994 році трудовий колектив створив приватне підприємство "Книгарня "Сяйво", яке отримало приміщення в оренду за символічну ціну. Однак, це не захистило книгарню від фінансових проблем і спроб рейдерського захоплення в наступні роки.

У 2011 році відбулася реорганізація книгарні, після якої вона отримала свою сучасну назву "Сяйво книги". Ця зміна стала початком нового етапу в історії книгарні, який ознаменувався відновленням традицій літературних вечорів та презентацій нових видань.

Сучасність та війна

Сьогодні книгарня "Сяйво книги" продовжує бути центром літературної діяльності Києва. У 2020 році поряд із книгарнею відкрили кав’ярню "Сяйво кави", яка згодом була об’єднана з книгарнею, щоб створити європейський формат книгарні-кав’ярні. У книгарні працює мінібібліотека для людей похилого віку та мовний клуб для вивчення української мови.

Під час повномасштабної війни книгарня тимчасово призупинила роботу, але вже улітку 2022 року відновила діяльність. Команда книгарні активно займається громадською діяльністю, зокрема, прийняла на перероблення понад 70 тонн російськомовних книжок, а також організовує мобільні бібліотеки для військових.

У такий спосіб "Сяйво книги" залишається не тільки книгарнею, а справжнім центром культури та освіти в Києві. Та продовжує традиції української інтелігенції і підтримує національну ідентичність у складні часи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найстаріший кондитерський магазин Харкова. Він працює вже 125 років.