Натовп дітей та водні гірки: який вигляд мали басейни в київських дворах за часів СРСР (фото)

Зараз складно таке навіть уявити

У 50-60-ті роки ХХ століття у Києві була цікава практика з побудови неглибоких відкритих літніх басейнів для дітей. Вони розташовувалися у різних районах столиці серед щільної міської забудови.

У таких басейнах у літню спеку діти могли плескатися і розважатися цілими днями, перебуваючи на очах у дорослих. Цікаво, що деякі "дворові" басейни навіть були обладнані гірками.

Історія появи прибудинкових басейнів

Наприкінці 1950-х років у СРСР почалася масова типова забудова міст панельними будинками, які були простими і не вирізнялися особливою архітектурною вишуканістю.

Проте прибудинкові території стали тими місцями, де розташовувалися різні "плюшки". У дворах розбивали красиві клумби, встановлювали перголи, висаджували велику кількість дерев, а також будували альтанки та дитячі майданчики, монтували спортивні та ігрові зони.

Однією з фішок того часу стали фонтани та басейни, якими прикрашали звичайні житлові двори біля багатоповерхівок. Саме в таких невеликих за площею і неглибоких басейнах у літню пору купалася дітвора.

Подібні водні споруди були дуже популярні серед дітей, але їх вік був недовгим — через 20 років вийшов указ, який заборонив використання басейнів для купання, оскільки багато з них не пройшли санітарної перевірки та погано обслуговувалися.

Сьогодні знайти у столиці такі басейни неможливо — на їхніх місцях вже стоять нові висотки, парковки та майданчики для ігор. Однак у пам’яті старшого покоління ще збереглися спогади про такі незвичайні двори.

Де у Києві розташовувалися відкриті басейни для дітей

У Києві "дворові" басейни розташовувалися одразу на кількох локаціях: на вулиці Діагональній (проспект Каденюка), 3, на вулиці Чкалова (Гончара), 70, у сквері біля нинішнього Міністерства освіти на проспекті Перемоги та на дитячому майданчику ВДНГ.

А так виглядав басейн у дворі будинку на вулиці Адама Міцкевича, 8 у сучасному Солом’янському районі Києва. Тут було встановлено гірку по якій можна було спускатися у воду.

Це було улюбленим літнім атракціоном для місцевих дітлахів.

Величезний басейн до наших днів не зберігся.

Нагадаємо, що завдяки цікавим архівним фотографіям ми з вами можемо не лише побачити, а й буквально відчути атмосферу літнього відпочинку у Києві у 1980-х роках. Столичні пляжі мали величезну популярність і в спекотні літні дні тут було просто не проштовхнутися.

У Києві найпопулярнішими місцями відпочинку влітку були пляжі Труханова острова, Гідропарк, озера Тельбін та Райдужне, а також Русанівка. Сюди кияни приходили цілими сім’ями та великими компаніями — біля води люди рятувалися від літньої спеки, засмагали, грали у волейбол, плавали, каталися катамаранами і просто відпочивали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінювалися відомі фонтани на Майдані. Історія фонтанів на Майдані почалася далекого 1840-го року, а сама місцевість довгий час являла собою банальне болото. І лише через багато десятиліть тут почали з’являтися кам’яні будинки, зони відпочинку, пам’ятники та багато чого іншого.