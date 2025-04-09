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Когда-то над "Динамо" поднимался пар: в сети показали фото уникального бассейна в центре столицы

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Бассейн на стадионе "Динамо"
Бассейн на стадионе "Динамо". Фото Коллаж "Телеграф"

На протяжении десятилетий здесь существовал уникальный водный комплекс, где киевляне могли плавать под открытым небом даже в самые сильные морозы.

В нескольких шагах от оживленного Крещатика, как островок природной идиллии среди городского шума, когда-то существовал удивительный водный комплекс. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского, кроме своей общеизвестной славы футбольной арены, скрывал неординарное сокровище – уникальное водное сооружение, дарившее посетителям ощущение курортного отдыха в самом центре столицы.

Подписчики сообщества "Киев. Живая история" поделились фотографиями этого когда-то любимого бассейна. А "Телеграф" нашел интересное о его истории

Из истории бассейна

Удивительно атмосферный бассейн появился в 1968 году во время масштабной реконструкции стадиона. На территории между величественной колоннадой входа и основной ареной, где раньше ютились неприметные спортивные площадки, возник водный оазис. Архитектурное решение предусматривало создание двух взаимосвязанных водных пространств: одно предназначалось для спортсменов-пловцов, другое — для мастеров по прыжкам в воду.

Особое обаяние этому месту придавало его расположение посреди зеленого парка. Погружаясь в воду, посетители чувствовали себя как бы на удаленном природном пляже, а не в эпицентре мегаполиса. Зрительные трибуны в 800 мест превращали водные соревнования в увлекательные спектакли.

Купаться под открытым небом можно было даже зимой

Наиболее удивительным явлением этого водного комплекса был зимний сезон. Когда вокруг царили морозы, а киевские водоемы сковали льдом, над бассейном "Динамо" поднимались тучи пара – следствие контраста между подогретой водой и холодным воздухом. Картина приобретала сюрреалистические очертания: пловцы практически без голышом преодолевали водные дорожки, тогда как зрители, закутанные в теплую зимнюю одежду, наблюдали за этим действом.

Доступным бассейн был благодаря умеренной стоимостью посещения или же их спонсировали профсоюзы, которые компенсировали расходы своим членам. Это превратило "Динамо" в один из важнейших центров водного спорта Украины, где тренировались тысячи киевлян всех возрастов и уровня подготовки.

Исчезновение бассейна на "Динамо"

К сожалению, в конце 1990-х годов эпоха легендарного бассейна подошла к концу. Водную арену закрыли, а ее место заняла прозаичная парковка. Эта трансформация символизировала смену приоритетов – коммерческая целесообразность вытеснила спортивную ценность. Так завершилась яркая страница истории киевского спорта, оставив после себя лишь воспоминания и фотографии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели бассейны в киевских дворах во времена СССР. Сегодня найти в столице такие бассейны невозможно – на их местах уже стоят новые высотки, парковки и площадки для игр.

Теги:
#Украина #Спорт #Киев #Бассейн #Стадион Динамо