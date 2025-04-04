Це чотири неочікувані місця в Києві, в яких відчувається подих потойбіччя: де вони знаходяться (фото)

Київ часто називають місцем сили, де в одвічній боротьбі добра і зла народжується унікальний баланс, що підтримує існування життя

Київ, місто з багатою історією і легендами, часто називають центром сили планети. Тут відбувається вічна боротьба добра і зла, що створює унікальний баланс, який дозволяє планеті продовжувати своє існування.

У цьому місті можна знайти безліч місць, які вважаються містичними і пов'язаними з різними легендами та історіями. "Телеграф" пропонує розглянути чотири наймістичніші місця Києва, які будуть цікаві не тільки тим, хто любить містику і байки.

1. Наводницька Долина

Наводницька Долина розташована уздовж вулиці Старонаводницької і тягнеться від площі Лесі Українки до моста Патона. Колись тут протікала річка Душогубиця, яка зараз похована під землю. За легендами, ця річка була місцем, де люди приходили, щоб закінчити своє життя. Навколо неї існували озера: Святе озеро біля Митрополичих садів і Прокляте озеро біля сучасної Наводницької площі.

Ця територія вважається однією з наймістичніших у Києві через легенди про самогубців та розбійників. Але перш за все, Наводницька Долина була стратегічно важливою переправою через Дніпро.

2. Урочище Чорторий (Горбачиха)

Чорторий — це лівий рукав Дніпра, який зараз майже зник, перетворившись на малий канал. Урочище Горбачиха, розташоване тут, вважали місцем зібрання нечистої сили Києва в XIX столітті. Легенди говорять про те, що під час будівництва Північного мосту робітник провалився в опору і його тіло так і не знайшли. Ця подія і сьогодні призводить до численних ДТП на цьому місці.

За іншими легендами, тут ховали нехрещених дітей, а в самому урочищі збиралися відьми. Будівництво ж Північного мосту було ознаменовано загадковими подіями, які підігріли містичні чутки про цю територію.

3. Кловський Яр

Кловський Яр — це давнє урочище, яке існувало ще в часи Київської Русі. За легендами, тут приносили жертви богам, а пізніше християни замінили капище на монастир. Ця територія вважається місцем концентрації нечистої сили через те, що яри в Києві часто асоціювалися з нечистими місцями.

Кловський Яр був місцем язичницьких жертвоприношень. У 2003 році після закриття струмка почалися загадкові смерті дигерів, що підігріло містичні чутки про цю територію. Територія досі залишається малозаселеною через численні легенди.

4. Воздвиженка

Воздвиженка раніше була відома як Кожум'яки, місце, де, за легендами, жив богатир Кирило Кожум'яка, який переміг змія. Ця територія отримала статус "мертвого міста" через те, що тут стояли закинуті будинки, а люди боялися жити через численні легенди й страшні історії.

За однією з легенд, тут ходять привиди ремісників та дігтярів, які загинули під час пожежі на Подолі. Однак справжня причина незаселеності полягає в проблемах з комунікаціями та затоплених підвалах, які роблять житло непридатним для життя

Як бачимо, Київ — місто, де історія і містика переплітаються, створюючи унікальну атмосферу, яка приваблює тих, хто цікавиться містичними місцями і легендами. Кожне з цих місць має свою унікальну історію і легенди, які продовжують живити інтерес до містичної сторони міста.