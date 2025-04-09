У ЗСУ зі своїм пледом? Відомий податківець не прийшов до суду через мобілізацію

Лідер із хабарів віддав перевагу службі у ЗСУ перед вироком суду

Ексглава Державної фіскальної служби України Роман Насіров, який отримав рекордний хабар у сумі 21 млн євро, добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Він зробив це на етапі судових дебатів у кримінальній справі, яку розслідує НАБУ.

Про це у середу, 9 квітня, повідомила громадська організація Transparency International Ukraine. Корупціонер запам'ятався українцям, коли був присутнім на судовому засіданні, закутаним у картатий плед. Декілька років тому це просто стало мемом.

"9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Роман Насіров не прибув на засідання до ВАКС (Вищий антикорупційний суд – ред.). Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження", – йдеться у публікації.

Зазначається, що прокурорка заперечила проти зупинення провадження, оскільки спочатку Насіров мав прибути до суду за викликом. Крім того, на її думку, він може брати участь у засіданнях дистанційно. Суд відклав розгляд цього питання, щоб зібрати більше інформації. Наступне засідання заплановане на 11 квітня

"Нагадаємо, що справа Насірова вже перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку. Під час дебатів встигла виступити прокурорка, і вже почав свій виступ інший обвинувачений Новиков. Надалі у дебатах має виступити сам Насіров та захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд мав піти до нарадчої кімнати для винесення вироку", – пишуть у Transparency International Ukraine.

У громадській організації також наголосили, що у травні 2024 року Верховна Рада дозволила звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження військової служби за контрактом. Водночас нардепи позбавили такого права топкорупціонерів.

"Це демонструє законодавчий підхід до неможливості "ухилення" від покарання за топкорупцію в обмін на військову службу", – йдеться у публікації.

Раніше в громадській організації зазначали, що у 2026 році закінчується строк давності у справі Насірова. У майбутньому це може бути підставою для звільнення його та інших фігурантів справи від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у травні 2024 року за Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 млн 592 гривень. Він вийшов з-під варти, де перебував із 31 жовтня 2022 року. За умовами запобіжного заходу, Насіров повинен прибувати до суду на виклик, не залишати межі Києва без дозволу суду, утримуватися від спілкування з певними особами.